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政治

北市府砲轟吳音寧　林聰賢：這個職務就是要承擔

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/09 09:54
▲對於北市府砲打農委會推薦的台北農產運銷公司總經理吳音寧，農委會主委林聰賢9日表示，擔任北農公司的幹部，每天一大早要承擔重責大任，辛苦一點，這個職務就是要承擔。 （圖／陳明安攝 , 2018.3.9）
▲對於北市府砲打農委會推薦的台北農產運銷公司總經理吳音寧，農委會主委林聰賢9日表示，擔任北農公司的幹部，每天一大早要承擔重責大任，辛苦一點，這個職務就是要承擔。 （圖／陳明安攝 , 2018.3.9）

農委會推薦的台北農產運銷公司總經理吳音寧，在北農風波中被外界質疑神隱，並遭北市副市長兼北農董事長陳景峻痛批，對此，農委會主委林聰賢今（9）日表示，擔任北農公司的幹部，每天一大早要承擔重責大任，辛苦一點，這個職務就是要承擔。 

台北果菜市場連續休市導致菜價崩跌，農委會與北市府各執一詞，對於吳音寧多日神隱，陳景峻直批吳音寧說：「講權力是總經理制，遇事就是董事長制」，重話炮轟農委會及吳音寧對政策失誤推諉及不負責任。台北市長柯文哲也說，若要台北市政府負起全責，「那以後北農總經理我決定，完全執政，我完全負責。」

對此，林聰賢表示，他不是很清楚柯文哲的發言，不過在這過程，互相之間還是要有更多的協調溝通，他跟柯P一樣都是在一定的決策過程，但不一定參與到第一線的執行，這當中一定有很多需要磨合的地方。

林聰賢說，對於消費地的拍賣市場，來為農民服務，一定會整合各地方政府來幫忙，台北市是全國最重要的消費地，長期以都承擔這樣的責任，而且機制上面用百分之十幾的消費量，來決定全國生產量的價格，這個機制是有問題的，會坦然面對，重新建立好的機制問題，這才是關鍵問題。

對於陳景峻重砲批吳音寧，林聰賢則說，擔任北農公司的幹部，大家如果都現場去看，每天一大早要承擔重責大任，辛苦一點，這個職務就是要承擔。

關鍵字柯文哲林聰賢吳音寧陳景峻農委會
選議員》母雞、小黨、接班人的戰爭

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