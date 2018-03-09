南韓國防部長：美核潛艦無須參加韓美軍演

南韓「朝鮮日報」今天在頭版頭條指出，對於宋永武的前述發言，南韓國防部解釋稱，此言僅為開玩笑或對美國太平洋艦隊司令史威孚特（Scott Swift）即將離任的一種慰問。

由於下月底將舉行南北韓高峰會談，韓美聯合軍演的規模和強度，已成為各方關注焦點，在此背景下，宋永武的言論自然引發矚目。

報導指出，宋永武在8日的會面中說，4月底南北韓將舉行高峰會談，韓美實施「關鍵決斷」和「鷂鷹」聯合軍演，朝鮮半島將會發生很多變化，希望史威孚特能盡職盡責，在離任前，核動力潛艦等戰略資產無須部署朝鮮半島。對此，史威孚特表示，將作好準備。

在宋永武言論可能引發爭議的情況下，南韓國防部高層隨即解釋，史威孚特即將退役，他在任職期間為在朝鮮半島部署戰略武器等工作付出辛勞，此言是對他的安慰。這名幹部強調，今年的韓美聯演規模和強度與往年相似。

報導稱，宋永武在會見史威孚特時，還就韓美合作以和平實現半島非核化的方案等進行磋商。宋永武說明了南韓總統特使團訪問平壤的結果，並強調為了延續使平昌冬奧營造的南北韓對話氛圍，進而走向朝鮮半島非核化，韓美兩國間的緊密溝通和合作最為重要。

史威孚特對南韓國防部和海軍為增進韓美海軍合作所付出的努力表示感謝，並承諾今後繼續努力加強韓美同盟和推進朝鮮半島的和平穩定。（編輯：屈享平）1070309