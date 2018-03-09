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中央社

賴揆：鴻海在中國努力一年多 不會只30多天

中央社2018/03/09 10:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北9日電）行政院長賴清德今天表示，鴻海子公司上市，在中國努力一年多，不會只有30多天就通過，行政院各方面都會提高行政效率。

中國國務院台灣事務辦公室在2月28日的例行記者會主動宣布31條惠台措施，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國大陸發展。

立法院今天繼續進行施政總質詢，賴清德列席備詢前，接受媒體訪問時表示，對於中國提出惠台31項措施，行政院昨天初步討論，還要再彙整，會好好討論，下週一併向社會報告。

鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在中國首發通過。陸媒指出，富士康工業從招股書申報稿上報之日算起，至今僅用36天，創下A股市場首次公開發行（IPO）的歷史新速度。媒體問到賴清德相關問題。

賴清德說，鴻海子公司在中國努力一年多，不會只有30多天就通過，一般都要進行很多查證，鴻海實際上努力了一年多，行政院各方面都會提高行政效率。

他說，鴻海在台北、香港、深圳都有子公司在申請上市，不是只有一家子公司在中國上市。

媒體問到，要不要向企業喊話？賴清德說，企業界都有對台灣的心，也需要發展的地方，目前行政院最重要的就是要解決投資障礙，號召企業界投資台灣，只要台灣經濟可以發展，根穩了，自然可以吸引到企業界投資台灣。（編輯：溫貴香）1070309

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