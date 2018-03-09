花蓮地震拆危樓 土石廢棄物10萬噸

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮大地震傾斜倒塌建築已拆除完畢，市區舊遠百危樓正在拆除，這些拆除產生的土石、廢棄物，花蓮縣環保局估計有10萬噸，處理費用高達新台幣4億元，分類、處理得花上1年。

花蓮縣環保局長饒忠今天說，雲翠大樓、統帥飯店、白金雙星、吾居吾宿的廢棄物已清運完畢，加上拆除中的舊遠東百貨大樓廢棄土石，都暫時堆置在花蓮市國福社區的空地。

家具、輪胎及垃圾夾雜泥土堆中，加上鋼筋、水泥石塊，廢棄物堆成3座大土堆，這些廢棄物數量龐大，讓環保局傷透腦筋。

饒忠說，以12層樓高的雲門翠堤大樓為例，拆除後約產生3萬噸廢棄物，再分類為財物、可回收資源、土石、生活垃圾等，財物交由警方處理，可回收進行變賣，其餘由合格土資場處理，垃圾運至宜蘭利澤焚化爐焚燒。