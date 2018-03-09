鴻海受禮遇？子公司FII赴陸上市光速過關　股價強漲

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）赴陸上市案昨（8）日獲大陸證監會通過，火速在短短36天就完成，創下陸股有史以來上市速度最快紀錄，陸媒預估最快可能於4月上市，一旦上市市值可能超越鴻海。消息一出，鴻海今（9）日股價強勁，以91元開出，早盤最高來到92元，漲幅超過2%。
鴻海旗下FII赴陸上市獲得大陸證監會發審委全票通過，大陸媒體紛紛以「光速」、「保送」字眼來形容這次IPO（首次公開發行）流程，因為一般陸企申請上市通常得要1年以上，甚至達3年的時間，但FII僅以短短36天就完成，創下陸股有史以來上市速度最快紀錄，
去（2017）年12月中，鴻海董事會通過FII在上海證交所申請上市，今年1月31日鴻海股東臨時會通過該案，2月1日向大陸證監會送件，3月8日大陸證監會即批准FII的IPO案，外界認為鴻海集團頗受「禮遇」，使該案得以光速過關。
FII的IPO招股說明書中指出，FII預計透過IPO籌資272億元人民幣，約合新台幣1275.41億元，而外界預估FII上市後市值可能超過5000億元人民幣，約2.34兆元台幣，比鴻海市值約1.55兆元還要高。
鴻海子公司FII申請赴陸上市案獲大陸證監會通過後，母公司鴻海今（9）日股價強勁，以91元開出，早盤最高來到92元，漲幅超過2%。而鴻海家族部分成員表現也不錯，廣宇、鴻準、京鼎、訓芯、康聯生醫、建漢與乙盛都漲1%以上。
FII主要從事工業物聯網相關業務，布局工業4.0，為鴻海集團子公司首次赴陸掛牌，因此備受矚目。鴻海董事長郭台銘之前在決議FII赴陸上市案臨時股東會上表示，表決結果有四分之三的股東贊成FII在大陸上市，顯示絕大部分的人對FII、對鴻海集團很有信心。郭董說，FII在大陸上市，未來希望無窮，還說往後20年的成長才正要開始。