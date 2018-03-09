鴻海受禮遇？子公司FII赴陸上市光速過關　股價強漲

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）赴陸上市案昨（8）日獲大陸證監會通過，火速在短短36天就完成，創下陸股有史以來上市速度最快紀錄，陸媒預估最快可能於4月上市，一旦上市市值可能超越鴻海。消息一出，鴻海今（9）日股價強勁，以91元開出，早盤最高來到92元，漲幅超過2%。

鴻海旗下FII赴陸上市獲得大陸證監會發審委全票通過，大陸媒體紛紛以「光速」、「保送」字眼來形容這次IPO（首次公開發行）流程，因為一般陸企申請上市通常得要1年以上，甚至達3年的時間，但FII僅以短短36天就完成，創下陸股有史以來上市速度最快紀錄，