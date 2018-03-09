淚控前男友持刀威脅逼性交　她慘被這句話打臉

恐怖情人？台北市一名 OL 指控吳姓前男友，交往期間偷拍她裸照還有性愛影片，在分手後持刀威脅散布性愛影像，強逼她發生性關係，更阻擋她出門上班，OL 憤而提告強制性交及妨害秘密罪。但檢方調查後，認為 OL 在知情狀況下被拍，且指控遭性侵當日下午， OL 還向吳男表示「脫衣服、快一點、老娘要去上班」 ，因此認定吳男罪證不足、不起訴。
據《蘋果》報導， OL 在 2015 年 3 月間與吳男交往並發生親密關係，半年後即宣告分手。 OL 指控，吳男在兩人分手後， 2015 年 8 月因不滿她交了新男友，持刀恐嚇若她敢見男友就要殺她，並威脅要將交往時偷拍的裸照及兩人做愛畫面，傳給 OL 親朋好友。當下 OL 哭求吳男原諒，卻遭吳男強行逼迫、發生性關係。
事後 OL 深感恐懼向友人訴苦，未料 4 天後竟在出門上班前，遭吳男堵在住處門口阻擋她上班，吳男甚至恐嚇「如果不燒幹，就不讓妳出門」，最後 OL 慘遭吳男硬上得逞、憤而提告。針對 OL 種種指控，吳男到案後一概否認，辯稱兩人至 2015 年 8 月間都仍是情侶，交往期間多次發生性關係，並在女方知情下拍攝性愛影像，絕無偷拍、持刀威脅恐嚇等情事。
檢方勘驗兩人 251 張性愛影像後，認為拍攝當下女方知情，加上指控性侵當日，女方曾傳訊問吳男是否下班、要先吃飯嗎等事宜，並曾留言「脫衣服、快一點、老娘要去上班」給吳男，兩人完事後還要求吳男幫忙跑腿。最後，檢方依相關事證認定吳男罪證不足、不起訴，吳男反控 OL 誣告，但檢方認為 OL 指控皆為主觀感受，不全是捏造，不能依此推論 OL 主觀上有虛構、誣陷他人之犯意，為此同樣將 OL 不起訴處分。