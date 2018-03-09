淚控前男友持刀威脅逼性交　她慘被這句話打臉

恐怖情人？台北市一名 OL 指控吳姓前男友，交往期間偷拍她裸照還有性愛影片，在分手後持刀威脅散布性愛影像，強逼她發生性關係，更阻擋她出門上班，OL 憤而提告強制性交及妨害秘密罪。但檢方調查後，認為 OL 在知情狀況下被拍，且指控遭性侵當日下午， OL 還向吳男表示「脫衣服、快一點、老娘要去上班」 ，因此認定吳男罪證不足、不起訴。

據《蘋果》報導， OL 在 2015 年 3 月間與吳男交往並發生親密關係，半年後即宣告分手。 OL 指控，吳男在兩人分手後， 2015 年 8 月因不滿她交了新男友，持刀恐嚇若她敢見男友就要殺她，並威脅要將交往時偷拍的裸照及兩人做愛畫面，傳給 OL 親朋好友。當下 OL 哭求吳男原諒，卻遭吳男強行逼迫、發生性關係。