南韓傳話金正恩盼見 川普允5月前會面

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）南韓國家安保室長鄭義溶今天向美國總統川普簡報與北韓領導人金正恩會談內容，轉達金正恩承諾非核化與盼儘快與川普會面；白宮回應，川普同意5月前與金正恩會面。
路透社報導，相當於南韓國家安全顧問的鄭義溶（Chung Eui-yong）與南韓國家情報院長徐薰（Suh Hoon）今早飛抵華府，向美方簡報5日南韓特使團與金正恩會談內容，並說明北韓可能在未來與美國談判、若政權安全獲保障就中止核試的相關立場。
鄭義溶向川普簡報完後告訴媒體，金正恩承諾「非核化」並中止核試或飛彈試射。
鄭義溶說：「我告訴他（川普），在我們會談時，北韓領導人金正恩表示承諾非核化，金正恩誓言北韓會克制，不再做任何進一步的核試或飛彈試射。金正恩還表達渴望儘快與總統川普會面，總統川普感謝我們的簡報並說他會在5月前與金正恩會面，以達成非核化。」
法新社報導，鄭義溶說，金正恩理解南韓與美國間的例行聯合軍事演習必須持續。
白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）證實，川普「將接受邀請，待地點與時間敲定後，與金正恩會面」。
桑德斯說：「我們期待北韓的非核化，但在此同時，全部的制裁與最大力道的施壓仍需繼續保持。」
今天稍早，中國大陸外長王毅也謹慎地對相關突破表示歡迎，呼籲美國與北韓「透過對話來接觸，寧可早做也不要晚做」。
路透社認為，川普與金正恩過去一年相互罵戰，升高各方的戰爭疑慮，如今兩人將進行會面，將是化解北韓研發能擊中美國本土核飛彈僵局的一大戲劇性突破。
川普的幕僚則因北韓過去屢有違反國際承諾的不良前科，而對北韓的外交提議小心翼翼。就在今天稍早，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）還說，即便與北韓間可能展開「談判前的協商」，非核談判可能還有很長的路要走。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070309