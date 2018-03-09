南韓傳話金正恩盼見 川普允5月前會面

路透社報導，相當於南韓國家安全顧問的鄭義溶（Chung Eui-yong）與南韓國家情報院長徐薰（Suh Hoon）今早飛抵華府，向美方簡報5日南韓特使團與金正恩會談內容，並說明北韓可能在未來與美國談判、若政權安全獲保障就中止核試的相關立場。

鄭義溶說：「我告訴他（川普），在我們會談時，北韓領導人金正恩表示承諾非核化，金正恩誓言北韓會克制，不再做任何進一步的核試或飛彈試射。金正恩還表達渴望儘快與總統川普會面，總統川普感謝我們的簡報並說他會在5月前與金正恩會面，以達成非核化。」

法新社報導，鄭義溶說，金正恩理解南韓與美國間的例行聯合軍事演習必須持續。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）證實，川普「將接受邀請，待地點與時間敲定後，與金正恩會面」。

桑德斯說：「我們期待北韓的非核化，但在此同時，全部的制裁與最大力道的施壓仍需繼續保持。」

今天稍早，中國大陸外長王毅也謹慎地對相關突破表示歡迎，呼籲美國與北韓「透過對話來接觸，寧可早做也不要晚做」。

路透社認為，川普與金正恩過去一年相互罵戰，升高各方的戰爭疑慮，如今兩人將進行會面，將是化解北韓研發能擊中美國本土核飛彈僵局的一大戲劇性突破。

川普的幕僚則因北韓過去屢有違反國際承諾的不良前科，而對北韓的外交提議小心翼翼。就在今天稍早，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）還說，即便與北韓間可能展開「談判前的協商」，非核談判可能還有很長的路要走。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070309