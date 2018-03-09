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中央社

主張廢注音臉書遭洗版 葉宜津：不計毀譽

中央社2018/03/09 10:19
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北9日電）民進黨立委葉宜津在台南市長黨內初選時，主張廢除注音符號，在初選結果公布後，臉書湧入網友以注音留言洗版。葉宜津說，做對的事她不計毀譽，社會自有公斷，指網友不太理性。

民主進步黨昨天公布台南市長初選民意調查結果，民進黨立法委員黃偉哲以民調成績0.4158勝出，對手陳亭妃0.2817，顏純左0.0672，王定宇0.0513，李俊毅0.0211，葉宜津0.0076。

葉宜津在初選過程中，主張要廢除注音符號，改用羅馬拼音「與國際接軌」，昨天公布民調結果後，大量網友湧入葉宜津臉書，並以注音留言洗版。

葉宜津上午受訪時表示，像發放兒童津貼、廢除注音符號，「做對的事，我是不計毀譽」，並現場繞口令「四個四、四個十、四個十四、四個四十四」，用注音跟用羅馬拼音都一樣，不能因為這樣，就不考慮到小孩在一開始學習就能國際化的機會。

葉宜津說，網友實在不太理性，有人甚至說她要廢除注音符號去學日本的五十音，「我什麼時候這樣說過？」希望大家理性、冷靜想想，這沒有意識型態，從以前到現在教材也變了不少，要與時俱進，對的事就去說、去做，「社會自有公斷」。

民調第二名的陳亭妃受訪時則說，民進黨還是要團結，但得看提名人的處理方式，她絕對支持黨所提名的人，這是無可厚非，只要任何工作可以為台南發展、共同努力，「我都願意，即使是到路邊發一張傳單，我都願意」。

媒體詢問，是否可能脫黨參選？陳亭妃說，「永遠都不是我的選項」，民進黨對她來講非常重要，是一路栽培她的政黨，未來還有更多的事情要做，絕對不能因為一次初選而有其他想法，「脫黨參選」從來沒有在她腦子出現過，有心人士就不要用這樣的議題炒作。（編輯：鄭雪文）1070309

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