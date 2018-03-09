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FII通過A股掛牌審核 鴻海釋股收益最快Q1認列

鉅亨網2018/03/09 10:26
鉅亨網 / NOWnews
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鴻海 (2317-TW) 旗下子公司 FII 昨日順利通過中國 A 股掛牌審核，鴻海可望享受釋股利益，為今年業外增添收益，法人預估，相關釋股利益最快應可在第 1 季認列。

在鴻海 FII 掛牌獲准利多推升下，鴻海今 (9) 日股價強勢走揚，最高來到 92 元，挑戰季線。

FII 從申請到通過審核，僅用 36 天的時間就順利通過中國 A 股上市案，速度之快，也讓中國企業相當吃味，儘管其中不排除有政治因素，但是也展現出郭董在中國的布局之深。

法人指出，從技術線型來看，鴻海之前股價在 86-90 元之間盤整，今日頗有挑戰 2 月 6 日的跳空缺口，如果能夠順利填補，則鴻海股價就有機會成功攻克季線，並朝前波高點 97.4 元挺進。

法人分析，FII 成功上市，預料將為鴻海旗下子公司接下來複製樣板，尤其鴻海董事長郭台銘在 2013 年股東會曾表示，鴻海集團旗下初估有 50 家小金雞可以分切，將可創造 100-200 位董事長，這些小金雞他們都是貼上鴻海的金字招牌，未來鴻海也會從航空母艦變成航空戰鬥群。

郭台銘也直接指出，小金雞雖然切割出去，但鴻海仍是主要控股，而這些公司可以少受鴻海的規定，後浪推前浪，股價將會超過鴻海，未來鴻海將轉型成為大型控股公司。

若投資人看好鴻海後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如鴻海國票 76 購 01(070206-TW)、鴻海富邦 76 購 01(069230-TW)、鴻海國泰 76 購 02(070028-TW) 等。

鴻海相關權證。(資料來源：鉅亨網整理)
鴻海相關權證。(資料來源：鉅亨網整理)
 
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