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1小時跌800美元 比特幣又見急殺 一度失守900

鉅亨網2018/03/09 10:24
鉅亨網 / NOWnews
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比特幣價格在台北時間 8 日原已攻回 1 萬美元，但 9 日凌晨又見急殺，1 小時內下挫 800 美元，1 小時跌幅接近 8%。上午 9:30 左右二次探底，低報 8983.71 美元。

根據《Coindesk》比特幣價格指數，比特幣 9 日凌晨最低觸及 9075 美元，隨後重新站回 9200 美元上方，然後才在 9:30 急速跌破 9000 美元，也是自 2 月 14 日以來首次。

這是連續第 2 天，比特幣在台北時間零時左右重挫，8 日凌晨價格也在 1-2 小時內急挫超過 1000 美元。一些社群平台的投機者認為，比特幣價格還會下探，有些人預期將測試 7000 美元。

比特幣價格指數（圖表取自coindesk）
比特幣價格指數（圖表取自 coindesk）

觀察人士指出，前波下跌伴隨幾個主要因素，包括幣安交易所遭駭客攻擊利用問題，另外則是美國證券交易委員會有關交易所必須註冊的警告。此外，根據 Mt. Gox 交易所破產受託人報告，他們在過去 5 個月賣出了 4 億美元的比特幣及比特幣現金。

Mt. Gox 在 2014 年有 85 萬個比特幣被盜，依市值損失 5 億美元，被迫要求破產清算。法院裁定，公司應以每個比特幣 5 萬日元 (約 440 美元) 的兌換率，以現金或比特幣支付給債權人。然而在近 4 年比特幣飆漲之後，公司現在不僅可償債還能大賺，一些投資人則要求法院停止破產清算，將全案移交法庭，讓公司重組，將現有比特幣按比例還給債權人。 

9 日下跌較 8 日更令部分投資人難以理解，據中國部分媒體指出，各主要交易所無法訪問或速度變慢，似乎遭到 DDOS 攻擊。

《coinmarketcap》數據顯示，前 10 大加密貨幣都在下跌， 24 小時跌幅在 7-15% 左右。 

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