1小時跌800美元 比特幣又見急殺 一度失守900

比特幣價格在台北時間 8 日原已攻回 1 萬美元，但 9 日凌晨又見急殺，1 小時內下挫 800 美元，1 小時跌幅接近 8%。上午 9:30 左右二次探底，低報 8983.71 美元。

根據《Coindesk》比特幣價格指數，比特幣 9 日凌晨最低觸及 9075 美元，隨後重新站回 9200 美元上方，然後才在 9:30 急速跌破 9000 美元，也是自 2 月 14 日以來首次。

這是連續第 2 天，比特幣在台北時間零時左右重挫，8 日凌晨價格也在 1-2 小時內急挫超過 1000 美元。一些社群平台的投機者認為，比特幣價格還會下探，有些人預期將測試 7000 美元。