名家論壇》周韻采／全民調最準最公平？

互比式就是黨內競爭者自己比，不與他黨比。互比式因缺乏敵對陣營的對照組，像在餐廳裡點餐時只能就紅肉裡選豬牛羊，或是海鮮類中選魚蝦貝；同類型裡的有限選擇迫使選民的表態趨向極化。

原因在於民進黨視為基本盤的台南和高雄市皆採互比式民調，而國民黨採取對比式85%再加互比式15%的混合模式。

這兩天民進黨在全台最綠的雲林、台南和高雄縣市以全民調方式產生市長候選人，對照之前國民黨在基隆與台中的民調結果，可說是火星撞地球般巨大的差異。民進黨民調顯示勝出者與競爭者有一段不小差距，然國民黨的全都在誤差範圍內，看得選民霧煞煞，這倒底是怎麼回事呢?

反過來說，對比式民調是競爭者逐一跟敵對陣營人選比，意味著藍綠支持者會歸隊，競爭者的基準線會趨近，故競爭者在對比式民調中會比在互比式裡接近許多，造成彼此實力接近的假象。

倘若考慮初選後的整合問題，其實應採取互比式民調，將優勝者與他人的距離拉開。由此看出，民調結果不可能絕對公正客觀，反倒是問什麼樣的問題，就會有什麼答案。

早期丁庭宇教授將蓋洛普民調引進台灣時，大部分候選人對此嗤之以鼻，寧願相信樁腳回報的數字。後來除了號稱民調祖師爺的林佳龍市長與游盈隆在民進黨內大量使用民調作為選情監測的工具外，金溥聰先生於國民黨秘書長任內將原置於國發院底下的民調單位直接納於麾下，以數據決策。至此，民調步入黃金時代，全盛時全台約有一百多家民調公司。然也因競爭激烈，民調公司開始為顧客需求量身打造，從誘導性問題，呈現部分數據，甚至過度加權無所不能。此時民調已被當成宣傳工具，用來影響選民支持的意願。這樣｢一個民調 各自表述｣的現象，造成現今其準確性常被質疑。

從這次民進黨的台南初選亦可看出，民調是有利於候選人的某一種稟賦，而不利於其他稟賦的。民調勝出的黃偉哲立委長期是許多政論節目的固定來賓，故知名度遠較其他候選人高出許多；而主要競爭者陳亭妃委員則擅長於組織經營：假設各區辦一場，共37場；每1萬參與者中約有四成是自發不重複參加的，則可接觸14.8萬選民，相當於1068樣本中的100人，或者9%的民調增幅。而每場萬人造勢大會需遊覽車120台60萬元，杯水便當費約60萬元，文宣背心等物資約120萬元，再加舞台燈光，一場花費約300萬元。37場共需1億1千1百萬卻只賺得9%的民調支持度，這也是為什麼在民調戰中開啟組織動員必敗的原因。

過去國民黨長期被認為組織派系加黑金，逐漸失去人民信賴；然此次民進黨在台南的初選，其看板、宣傳車、及動員造勢大會的量之大，令人大開眼界。如今風水輪流轉，國民黨因黨產會認定已無資產可供候選人揮霍，反而只能操作議題，吸引民眾注意；而民進黨則越顯財大氣粗，只想用西瓜招術綁架選民。從最低道德線觀之，真正的大選就是所有稟賦的整合運用，沒有哪一種選舉模式更高尚，完全是有效與否的考量呀！

●作者：周韻采／元智大學資訊管理學系教授。

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