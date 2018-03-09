今日廣場》胡筑生／讓軍人無尊嚴　捅出國安新危機

從蔡政府亂改革的思維，已讓軍人完全憤怒。面對此次立院抗議退役上校繆德生墜樓犧牲，都是蔡政府不願溝通硬要亂改革所造成的悲劇。美國民主黨參議員范霍倫表示，他將透過管道向台灣政府表達關切，希望台灣政府多與退伍軍人溝通，和平解決紛爭。之前美國也派人來台關心，最擔心的是當台灣軍人尊嚴不在，忠誠度就必會增加美國售台高科技武器的機密外洩風險。

打著「改革」一詞是政客最佳合理化的託辭，只要立場不同全都打成「反改革」。這種改革說詞邏輯若能成立，那蔡英文民調也不會低到如此地步。伏爾泰很有名的一句話：「我並不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利。」怎能因為意見立場不同就被汙名化為反改革。

反對亂改革並非反改革，汙名化延續已讓軍人尊嚴盡失，沒尊嚴感就沒榮譽感，沒榮譽就會影響軍隊效忠度，這樣的國安危機是蔡政府自己捅出來的。

一個政府若執意罔顧軍人聲音，硬要用立法多數暴力進行毀壞當初誠信，讓很多當初選擇相信國家退撫制度會完善照顧他們的軍人感到憤怒失望。更影響到後面沒有人再願意相信政府而願意接受招募從軍。

當軍人職業尊嚴象徵掃地，加上沒有人在乎他們守備留營、災難救災的辛勞，這樣無誠信對待就會影響軍人自我追求榮譽的心，沒有榮譽心就沒有忠誠，這是當初總統府年金改革委員會沒意料到的國安問題。

總統府年金改革委員會召集人副總統陳建仁、副召集人林萬億根本不懂軍人，憑啥亂改革讓軍職家庭痛苦，當初用齊頭式平等方式汙名化軍公教貪婪，衝擊軍人尊嚴。完全忘記軍人是家庭集合的概念，往往因任務守備留營，所以另外一半只能是全職家庭主婦在家照顧小孩，一個家庭完全只靠一份薪水支撐，上養父母下養小孩，根本不允許為雙薪家庭，如今這樣的樓地板思維根本對軍人來說就是汙辱。

蔡政府完全不思考為何這麼多退役軍士官要進行抗議，因為大小綠的立委老是用特殊極端個案進行軍人退撫金改革的必要性，這聽在軍人耳裡刺在心裡，因為改人者容易，剝奪的權力與損失又不是自己，在這錯誤政策下已讓軍人成為最沒尊嚴的職業，您覺得軍人還真的會再相信國家嗎？

●作者：胡筑生／陸軍官校校友會總會長、監督年金改革聯盟召集人。

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