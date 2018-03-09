川普金正恩將會晤 北韓非核化見曙光

（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）南韓國家安保室長鄭義溶今天表示，美國總統川普與北韓領導人金正恩將在5月會晤。這是首度有美國現任總統與北韓領導人會晤，也意味北韓非核化終可見一線曙光。
在川普罕見踏足白宮記者室，預告晚間南韓將有「重大宣告」後，鄭義溶此行目的是向華府說明他日前率團前往北韓會晤金正恩的細節。他轉述金正恩答應非核化，也承諾停止核試或洲際飛彈試射。
鄭義溶晚間在白宮召開記者會表示，代金正恩邀請川普，並表達金正恩希望盡快與川普會晤的意願。川普已經接受邀請，雙方預計在5月會晤，商談北韓非核化議題。這將是首度有美國現任總統與北韓領導人會晤。
川普隨後推文表示，金正恩和南韓代表團談到非核化，而不是凍結。北韓也說這段期間不會進行洲際飛彈試射，「取得重大進展」。但他也表示，直到協議達成前，制裁仍會繼續。
儘管曾戲稱金正恩為「小火箭人」（littlerocket man）、「有病的小狗」（sick puppy），但川普也多次表達對於和金正恩面對面會晤抱持開放立場，願意和他坐下來談，但前提是北韓必須放棄發展核武。
這場歷史性會晤，將會是數十年來，美國與北韓間最重要的會談，紐約時報認為此舉是「大膽的外交序曲」，並將川金會形容為「令人屏息的豪賭」。
川金會也可能標誌川普外交政策的重大勝利。過去一年多，在美國主導下，國際對北韓祭出嚴格的經濟制裁，封鎖北韓資金與貿易，讓北韓陷入困境。美國媒體也多次傳出美國不排除動用小規模軍事行動，以達到警告目的。（編輯：紀錦玲）1070309