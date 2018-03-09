川普金正恩將會晤 北韓非核化見曙光

（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）南韓國家安保室長鄭義溶今天表示，美國總統川普與北韓領導人金正恩將在5月會晤。這是首度有美國現任總統與北韓領導人會晤，也意味北韓非核化終可見一線曙光。

在川普罕見踏足白宮記者室，預告晚間南韓將有「重大宣告」後，鄭義溶此行目的是向華府說明他日前率團前往北韓會晤金正恩的細節。他轉述金正恩答應非核化，也承諾停止核試或洲際飛彈試射。

鄭義溶晚間在白宮召開記者會表示，代金正恩邀請川普，並表達金正恩希望盡快與川普會晤的意願。川普已經接受邀請，雙方預計在5月會晤，商談北韓非核化議題。這將是首度有美國現任總統與北韓領導人會晤。