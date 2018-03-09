外交部：樂見CPTPP簽署 持續努力爭取加入

外交部指出，CPTPP成員國當中的日本、新加坡、馬來西亞及越南是台灣前10大貿易夥伴。若未來台灣加入CPTPP，將有助與區域內其他成員進一步合作，共同促進亞太繁榮。

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）11個亞太國家8日在智利完成簽署CPTPP。外交部今天表示，祝賀成員國邁入亞太區域經濟整合新的里程碑，外交部也將持續向成員國展現台灣參與區域整合的努力，爭取在適當時機加入。

外交部表示，CPTPP前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），是一個高標準的自由貿易協定。在美國退出後，其餘11個成員國去年11月藉由暫停部分條款的生效，維持協定的完整性，促成這項劃時代的亞太區域經濟整合。

外交部進一步表示，CPTPP有關新會員加入的條款，維持TPP的精神，將於生效後接受任何國家或是個別關稅領域申請加入。總統蔡英文及行政院長賴清德已指示各部會全力以赴，做好爭取參與CPTPP的準備。

外交部說，樂見CPTPP各國儘早完成國內批准生效程序，並開始接受包括台灣在內的新會員加入，以擴大經貿整合效益。外交部也將持續向CPTPP成員展現台灣參與區域經濟整合的意願、努力，「以爭取在適當時機加入CPTPP」。

外電報導，澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南等國外長，在智利聖地牙哥簽署CPTPP。這些國家代表有5億人口的龐大市場，在全球經濟所占比重達13.5%。(編輯：趙蔚蘭)1070309