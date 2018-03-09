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富士康市值最高到多少？分析師：人民幣4000億才合

鉅亨網2018/03/09 10:33
鉅亨網 / NOWnews
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帶著新經濟「獨角獸」光環閃電過會的富士康，估值能達到多少？有投資者按照 A 股同行業本益比 43 倍估算，富士康股份市值達到 6800 億元人民幣（下同），但是這種說法可能過於樂觀。

證券時報採訪了多位券商分析師，普遍認為，富士康的本益比在 20 倍至 25 倍之間較為合理，即市值在 3200 億至 4000 億之間。

分析師認為，綜合參考鴻海在台股 10 倍本益比以及 A 股溢價，認為本益比 22 倍至 25 倍為安全估值，同時該分析師預測，2018 年富士康業績同比持平機率較大。

根據 2 月富士康股份招股書資料，申請募集資金 272.53 億元，發行股本不超過發行後總股本的 10%，發行前總股本 177.26 億股，預計將發行 19.6953 億股，由此計算預計發行價 13.84 元左右，對應發行本益比為 17.18 倍。

招股書資料指出，富士康 2017 年淨利 158.68 億元，按照目前 A 股市場電子設備及服務行業加權平均本益比約 43.03 倍，那麼富士康總市值將達 6827 億元，遠超鴻海市值。

但是有券商分析師認為，「對富士康的估值不能只看淨利潤，也要考慮到它的利潤率和營收增速，當前富士康淨利率不足 5%，2016 年相比 2015 年營收和淨利潤持平，2017 年營收和淨利潤增長屬偏低水準，合理本益比在 20 至 25 倍左右，即市值在 3200 億至 4000 億之間。」

券商 TMT 行業分析師也表示，「吸引眼球不等於獲得高的估值，富士康母公司鴻海當前本益比僅 10 倍，近期股價並沒有受到富士康在 A 股上市的影響，說明海外投資者仍謹慎。按照其各業務分散式估值，22 倍至 25 倍較為安全。」同時，該分析師認為，受到蘋果等重要客戶市場表現的影響，預計 2018 年富士康股份業績同比持平概率較大。

若按照 2017 年淨利潤的 25 倍本益比估值，富士康股價將能達到約 4000 億元人民幣，那麼鴻海持有富士康股份的市值，將超過自身市值，郭台銘間接持股富士康的市值達到 415.6 億。

不過，自去年 11 月初至今，鴻海股價已下跌逾 20%

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