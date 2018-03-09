人工香料OUT！韓國藥妝店賣到大缺貨的保養品

近年來，韓國不只食物、生活用品追求天然原味，近期就連保養品也吹起了一股追求天然、無添加的風潮。在台灣，隨著重視健康的消費者持續增加，含有天然成分的身體清潔用品更是成了搶手貨。專家建議，選購洗髮精時，記得避開容易刺激皮膚的添加物，例如SLS(烷基硫酸鹽)、SLES(烷基醚硫酸鹽)、Paraben(防腐劑)以及Estradiol等有害成分，並選擇使用天然界面活性劑的產品是最好的選擇。

從社群網絡上可以看到，韓國正陷入返添加物的熱潮，甚至追求如何能在不添加人工香料的情況下，還能香味怡人。常往來韓國進行商品代購的何小姐就提到，近期韓國最受注目的新品牌就是專賣打出天然產品的Think Nature。這款洗髮精在韓國當地的藥妝店每每一上架就被搶購一空，短短上市不到一年的時間，就已經創下驚人的銷售量，成為代購必買的商品之一。