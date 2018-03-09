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人工香料OUT！韓國藥妝店賣到大缺貨的保養品

生活中心／綜合報導2018/03/09 16:00
▲人工香料OUT！韓國藥妝店賣到大缺貨的保養品。（圖／資料照片）
▲人工香料OUT！韓國藥妝店賣到大缺貨的保養品。（圖／資料照片）

近年來，韓國不只食物、生活用品追求天然原味，近期就連保養品也吹起了一股追求天然、無添加的風潮。在台灣，隨著重視健康的消費者持續增加，含有天然成分的身體清潔用品更是成了搶手貨。專家建議，選購洗髮精時，記得避開容易刺激皮膚的添加物，例如SLS(烷基硫酸鹽)、SLES(烷基醚硫酸鹽)、Paraben(防腐劑)以及Estradiol等有害成分，並選擇使用天然界面活性劑的產品是最好的選擇。

從社群網絡上可以看到，韓國正陷入返添加物的熱潮，甚至追求如何能在不添加人工香料的情況下，還能香味怡人。常往來韓國進行商品代購的何小姐就提到，近期韓國最受注目的新品牌就是專賣打出天然產品的Think Nature。這款洗髮精在韓國當地的藥妝店每每一上架就被搶購一空，短短上市不到一年的時間，就已經創下驚人的銷售量，成為代購必買的商品之一。

不只不添加Paraben(防腐劑)、苯氧乙醇、硫酸鹽界面活性劑等有害物質，更不能含有人工香料和人工色素，是護膚產品的主流。但市面上卻少見不使用人工香料和人工色素的保養品牌。


▲這款洗髮精在韓國當地的藥妝店每每一上架就被搶購一空。（圖／資料照片）

這類型的產品，往往都需花費數年研發，雖然不添加人工香料，但藉由100%天然精油調香，散發出自然的花香和草本香氛卻能受到消費者的喜歡，但是一般少了這些有害物質和人工香料的產品，相對成本變高許多。但Think Nature還是堅持使用純天然成分和萃取天然的精油製作，因此才成為韓國年輕人間最受歡迎的天然品牌。


▲為回饋喜歡Wanna One姜丹尼爾的粉絲，自即日起至3/12只要在MOMO購物網上購買think nature全系列商品，滿指定金額就送三張精美的海報。（圖／think nature提供）

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