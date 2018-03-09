反對美課鋼鋁重稅 陸商務部：將採取有力措施

（中央社台北9日電）針對美國總統川普以捍衛美國產業和國家安全為由，批准對進口鋼鋁課徵高關稅，中國商務部今天表示堅決反對，並揚言將「採取有力措施」，堅決維護自身的正當權益。

中國商務部官網今天上午發布商務部貿易救濟調查局局長王賀軍的書面談話，並做以上宣示。

王賀軍指出，美方措施是「以國家安全為名，行貿易保護之實」。實際情況是，美國進口的鋼鐵和鋁產品絕大部分屬於民用產品，談不到損害美國國家安全。

他說，美國濫用「國家安全例外」條款，是對以世貿組織為代表的多邊貿易體系的肆意破壞，必將對正常的國際貿易秩序造成嚴重衝擊，中方「堅決反對」。