消災鎮煞添神秘色彩　 北傀儡福龍軒傳人守家學

福龍軒團長許文漢表示，台灣傀儡戲起源於中國大陸福建漳泉，北部是漳州系統、南部是泉州系統，兩者除了偶戲不同，音樂和使用場合各有差異，宜蘭傀儡戲屬於漳州系統，並採用北管音樂。

傀儡戲是台灣三大偶戲之一，國內又有南北兩派，北傀儡戲多用於消災除煞、南魁儡常見在喜慶場合。然而，社會風氣轉變，傳統戲曲夕陽西下，傀儡劇團日漸凋零，宜蘭福龍軒的第五代傳人許文漢，為了生活溫飽，也不得不邊當公務員，邊努力傳承家業，盼有朝再現懸絲風華。

據了解，北部傀儡戲演出場合如車禍、上吊、跳水、火災、開廟門和新居落成，劇長約1～2小時；南部則多於嬰兒滿月、祝壽時，演傀儡戲祈福謝神，劇長約15分鐘。

許文漢以福龍軒為例，若逢不幸事件，則需請鍾馗或水德星君來驅邪除煞。這兩尊神明的鎮煞場合有何不同？他笑說：「鍾馗就像警政署、水德星君就像消防署。」發生火災時，根據五行相剋原理，需請水德星君來鎮火神；至於車禍、上吊、跳水的凶煞，則多請鍾馗處理。

歷經多次的跳鍾馗，25年前的除煞事件令許文漢最印象深刻。

鍾馗顯神威 風沙如摩西分海從旁過

他回憶，那時自己27、28歲，新北縣石門區十八王公廟附近的乾華村有人跳水，頻傳鬧鬼；另外傍晚時分，也常有小孩在附近的老農民住家看到老爺爺的鬼魂，村長便請許文漢和父親前往祭煞。

當天，父親捧香爐、許文漢請鍾馗，兩人走到鬧鬼處時，許文漢的面前突然吹起陣陣風沙，剎那間大風沙宛如「摩西分海」，「咻」一聲繞過手捧鍾馗的許文漢，從他的兩旁吹走，此場景連身旁的村長都嘖嘖稱奇。

之後，一行人走到老農民住家，住家前方有圍籬，圍籬逼近許文漢的大腿高度，常人很難跨過如此高的圍籬，但許文漢卻在請示鍾馗後輕易跳過，彷彿有一股力道拉著許文漢向前衝，後來才曉得這是老爺爺鬼魂的出沒處。

當時許文漢先跟老爺爺說：「你已經走了，不要戀眷，我們請了土地爺帶你去轉世，不要打擾其他民眾，晚上吹狗螺會嚇到小孩。如果你不走，兵將就要抓人了。」鍾馗彷彿現世的警政署長，在祂的神威下，許文漢順利鎮煞。

市場萎縮維生不易 傀儡戲團多有兼職

然而，隨著科技進步、娛樂風氣不同，加上年長演師陸續逝世，以及北傀儡因宗教儀式蒙上的神秘面紗，易使民眾心生畏懼，造成越來越少人看傀儡戲。據了解，宜蘭目前雖仍有三個傀儡戲團（福龍軒、新福軒和協福軒），但都因面臨市場萎縮，團員另有兼職。

以許文漢為例，為了生活的「柴米油鹽醬醋茶」，除了傳承福龍軒傀儡戲外，他平日的身分是宜蘭文化局員工。

許文漢回憶，為了顧及生活，當完兵後就到宜蘭文化局上班，負責文化推廣、民俗發展業務，文化局若有相關的活動，他也會演出傀儡戲。另外，他也曾在宜蘭文化局內的「台灣戲劇館」導覽，趁導覽時讓有興趣的民眾觸摸傀儡戲偶，儘管劇團演出的機會銳減，但在文化局上班，也讓他有機會能推廣民間偶戲。

娛樂和民俗觀念轉變 一年邀演不到十場

問他為何年輕時就想接手家業？許文漢表示，從小耳濡目染，因為家學和喜歡北管音樂，便逐漸對傀儡戲感興趣，國小就一邊玩傀儡，一邊學操偶。

「一來覺得學起來能幫父親，二來當時傀儡戲景氣正旺。」昔日傀儡戲演師被尊稱『師父』，而非被戲謔「做戲仔」，加上能幫家人、能賺錢，又能學北管音樂，年輕的許文漢把戲曲當生命，決定繼承家學。豈料時代變化快，社會娛樂風氣和民俗觀念轉變，除煞常被當迷信，傀儡戲漸漸由盛轉衰。

如今，福龍軒一年的邀演不到十場，所幸基隆造船廠還會在中元普渡或工傷時請劇團去鎮煞。許文漢觀察，宜蘭其他傀儡戲團亦面臨表演機會減少的窘境。

據了解，福龍軒團員除了許文漢，還有他的太太跟樂師，沒樂師時背景音樂靠放錄音帶。至於表演行情，單純放錄音帶的話，一場約兩萬至兩萬五千元；有樂師的話，則是三萬多至四萬元。

傀儡戲是良心事業！不能偷工減料

在學傀儡戲的路上，父親許建勳是影響許文漢最深的人，父親堅持在20歲前不教他祭煞科儀，怕他心性未成熟，亂給人放符，直到他滿20歲才教祭煞。更耳提面命：「傀儡戲是良心事業！」尤其宗教部分，執行除煞科儀時，一定要按部就班，不能偷工減料！

受大環境衝擊，父親離世前曾對許文漢說：「未來不管傀儡戲變怎麼樣，若覺得不能做，要考慮現實不用硬撐，但要好好保存傀儡戲。」父親並不勉強他傳承，只求盡力保存。

人屆中年，問許文漢會不會擔心家業後繼無人？

許文漢不加思索直言：「當然會擔心啊！」福龍軒是傳男不傳女，許文漢育有一子一女，23歲的兒子雖喜歡民俗陣頭和神將文化，但對學傀儡戲無興趣，反而是18歲的女兒想學，目前女兒已學會操偶基本功，但許文漢未教她除煞科儀，儘管擔心無人傳承，但因父親遺言已交代，許文漢也不強求孩子接手。

許文漢觀察，南部傀儡戲受政府扶植，有機會發展傀儡戲，但北部政府給的資源較少，雖鼓勵劇團發展，但實質扶植較少，欲發展傀儡戲會面臨到資金缺乏、人員培育的困難，加上傀儡戲牽涉宗教、民間流傳勿看傀儡戲的禁忌，一般人普遍印象不佳，無法持正面態度看傀儡戲的藝術層面，也是阻力。

「沒人看傀儡戲，劇團賺不到錢，無法兼顧生計，也無法創新，還沒創新就先餓死了。」面對種種困難，許文漢只能先盡力保留傀儡戲原貌，行有餘力再來思考創新。

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