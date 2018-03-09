美若觸發貿易戰 王毅：中國必反擊

美國加徵鋼鋁關稅可能會觸發貿易戰，中國外長王毅周四 (8 日) 談及中美關係時指出，在全球化的今天，選擇貿易戰是抓錯了藥方，結果只會損人害己。他表示，美國若開展貿易戰，「中方必將做出正當和必要的反應」。

《星島日報》報導，王毅表示，歷史經驗教訓證明，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑。他說：「尤其在全球化的今天，選擇貿易戰更是抓錯了藥方，結果只會損人害己，中方必將作出正當和必要的反應。」

他表示作為兩個利益高度融合的大國，作為世界第一和第二大經濟體，中美既要對兩國人民負責，也要對世界各國負責。王毅說：「我們還是希望雙方心平氣和地坐下來，通過平等和建設性對話，共同找出一個互利雙贏的解決辦法。」