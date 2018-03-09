NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

美若觸發貿易戰 王毅：中國必反擊

鉅亨網2018/03/09 10:48
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國加徵鋼鋁關稅可能會觸發貿易戰，中國外長王毅周四 (8 日) 談及中美關係時指出，在全球化的今天，選擇貿易戰是抓錯了藥方，結果只會損人害己。他表示，美國若開展貿易戰，「中方必將做出正當和必要的反應」

《星島日報》報導，王毅表示，歷史經驗教訓證明，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑。他說：「尤其在全球化的今天，選擇貿易戰更是抓錯了藥方，結果只會損人害己，中方必將作出正當和必要的反應。」

他表示作為兩個利益高度融合的大國，作為世界第一和第二大經濟體，中美既要對兩國人民負責，也要對世界各國負責。王毅說：「我們還是希望雙方心平氣和地坐下來，通過平等和建設性對話，共同找出一個互利雙贏的解決辦法。」

王毅指美國一些人認為中國要取代美國在國際上的作用，是一個根本性的戰略誤判：「我們不會也不必去取代美國的作用」。

美國總統川普周三在 twitter 擺出強硬態度，聲稱自上世紀 90 年代前總統老布希執政以來，美國對外貿易逆差飆升，超過 5.5 間工廠關閉，製造業喪失了 600 萬個就業機會。他說，中國已被要求今年定出計畫，將對美國的龐大貿易順差削減 10 億美元。他並未提供細節，說明美國如何傳達這樣的要求。

此外，白宮力倡自由貿易的首席經濟顧問科恩辭職後，鷹派經濟學家納瓦羅 (Peter Navarro) 可能接任，他最近多次現身媒體時，都公開支持川普對輸美鋼鋁課徵關稅。他向來劍指中國，包括支持對中國輸美商品課徵 45% 重稅，對付他口中所謂北京的非法出口補貼政策、貨幣操弄、竊取智識產權等。他也挑戰華府在外交上認同北京而非台灣的「一個中國」政策。68 歲的納瓦羅是哈佛大學經濟學博士。

川普已於周四 (8 日) 下午 (台灣時間今日凌晨) 於白宮就「232 條款」簽署命令，宣布將對進口鋼鐵課徵 25% 關稅，對進口鋁材課徵 10% 關稅；川普表示，暫時排除加拿大與墨西哥，對於其他國家，若能確保他們的產品不威脅美國國家安全，也可能豁免。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp美國貿易戰王毅中國反擊抓錯藥方損人害己headline
富士康市值最高到多少？分析...春節因素和氣溫低影響 中國...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan