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美國鋼鋁3/23課重稅　經濟部：將要求與美方協商

記者彭夢竺／台北報導2018/03/09 10:55
▲美國總統川普計畫對進口鋼材及鋁徵收高額關稅，全球貿易戰一觸即發。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.1.31）
▲美國總統川普計畫對進口鋼材及鋁徵收高額關稅，全球貿易戰一觸即發。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.1.31）

美國川普總統在美國時間3月8日核定依據貿易擴張法232條款展開的鋼鐵國安調查將採取最終措施，確認將自3月23日起針對鋼鐵、鋁產品分別加徵25%、10%從價關稅，對此，經濟部貿易局表示，將依據最終措施的規定，要求與美方協商，密切注意各國回應情形並與各國交換意見，將維護台灣在WTO規範下的權益。

依據白宮發布的文告，美國將自3月23日0時起分別針對鋼鐵、鋁產品分別加徵25%、10%從價關稅，鋼鐵稅則號列7206.10至7216.50、7216.99至7301.10、7302.10、7302.40、7302.90、7304.10、7306.90；鋁稅則號列7601、7604、7605、7606、7607、7608、7609、7616.99.51.60，以及7616.99.51.70。不過，文告中指出，基於美、加、墨三國對於因應全球產能過剩的承諾、三方產業整合、國防安全等緊密關係，決定豁免。

貿易局指出，2017年我國鋼鐵業產值約新台幣1兆1,160億元，外銷占比27%，美國是台灣鋼鐵最大出口市場，針對美國這次調查的鋼鐵產品，依據海關統計，2017年台灣出口美國鋼鐵金額約13億美元，占鋼鐵總出口金額13.16%。

此外，2017年我國鋁業產值約新台幣1,020億元，外銷占比23%，美國是台灣鋁品第6大出口市場，針對美方這次調查的鋁產品，依據我國海關統計，2017年台灣出口美國鋁品金額約4,400萬美元，占鋁品總出口金額6.15%。

貿易局強調，在文告發布前，一直與國內鋼、鋁業者及協會保持密切溝通管道，降低對台灣的衝擊，並在2017年4月美國商務部就進口鋼、鋁展開國安調查後，6月30日就透過台灣駐WTO代表團在WTO貨品貿易理事會提出關切，也持續透過駐美經濟組向美方表達立場。

貿易局表示，他們將依據美國所公布的最終措施的規定，要求與美方協商，密切注意各國回應情形並與各國交換意見，將維護台灣在WTO規範下的權益。

 

關鍵字美國川普鋼鐵經濟部關稅
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