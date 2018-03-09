美國鋼鋁3/23課重稅　經濟部：將要求與美方協商

美國川普總統在美國時間3月8日核定依據貿易擴張法232條款展開的鋼鐵國安調查將採取最終措施，確認將自3月23日起針對鋼鐵、鋁產品分別加徵25%、10%從價關稅，對此，經濟部貿易局表示，將依據最終措施的規定，要求與美方協商，密切注意各國回應情形並與各國交換意見，將維護台灣在WTO規範下的權益。

依據白宮發布的文告，美國將自3月23日0時起分別針對鋼鐵、鋁產品分別加徵25%、10%從價關稅，鋼鐵稅則號列7206.10至7216.50、7216.99至7301.10、7302.10、7302.40、7302.90、7304.10、7306.90；鋁稅則號列7601、7604、7605、7606、7607、7608、7609、7616.99.51.60，以及7616.99.51.70。不過，文告中指出，基於美、加、墨三國對於因應全球產能過剩的承諾、三方產業整合、國防安全等緊密關係，決定豁免。