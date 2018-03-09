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政治

鴻海FII36天登陸A股　柯建銘：嚴重磁吸效應

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/09 10:55
▲大陸證監會核准鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在上海公開發行，過程僅36天。對此，民進黨團總柯建銘9日表示，這對台灣打擊大，會發生嚴重的磁吸效應。（圖／邱明玉攝 , 2018.3.9）
▲大陸證監會核准鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在上海公開發行，過程僅36天。對此，民進黨團總柯建銘9日表示，這對台灣打擊大，會發生嚴重的磁吸效應。（圖／邱明玉攝 , 2018.3.9）

大陸證監會核准鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在上海公開發行，過程僅36天。朝野立委對此都表示憂心，民進黨團總柯建銘今（9）日表示，這對台灣打擊大，會發生嚴重的磁吸效應。

全球最大電子産品代工廠鴻海（2317）旗下子公司「富士康工業互聯網（FII）」赴上海證券交易所上市案，8日獲得大陸證券監督管理委員會審核通過，過程只花 36天，打破 A 股市場 IPO（首次公開發行）最快紀錄，也傳出大陸繼推出 31 項對台優惠措施後，再度拉攏台灣民心。

對此，柯建銘說，持平而論，這個對台灣的打擊非常大，會發生嚴重的磁吸效應，行政院必須要趕快責成各部會好好去檢討，應該改革，如何讓企業能夠留在台灣，這是當務之急，這是行政院必須要注意，趕快去處理的。

國民黨立院黨團首席副書記長曾銘宗也說，這件事對中國大陸是好消息，對台灣是很不好的消息，他憂心這會對台灣的股市產生重大的磁吸效應，會有很多的企業跟進。

曾銘宗表示，台灣上市櫃公司目前1600家，其中76%在大陸有投資，中國大陸若要求台灣在大陸上市、上櫃公司的子公司「都在大陸上市、上櫃」，進一步也要求在台灣的母公司下市，會對台灣股市造成空洞化，企業也會出走，對台灣影響非常非常大。到時候台灣人走了、企業走了、錢也走了，對後續的經濟發展，有重大的負面影響。

曾銘宗說，目前為止，台灣的企業在中國大陸掛牌的有28家，這兩、三年有加速的狀況，尤其這次大陸只用了36天就核准鴻海的申請，台商赴陸做生意賺錢恐怕「擋不住」，他呼籲政府趕快拿出具體的因應措施，不要只是用呼籲的方式。

關鍵字鴻海柯建銘曾銘宗金管會行政院
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