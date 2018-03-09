美課鋼鋁重稅 經濟部：爭取與美國協商

（中央社記者廖禹揚台北9日電）美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅，經濟部今天表示，將根據美國公布最終措施，要求與美國協商，並與各國交換意見，以維護台灣相關權益。

美國總統川普（Donald Trump）宣布，基於「貿易擴張法」中的232條款，美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅。

經濟部國際貿易局上午發布新聞稿表示，將根據美國公布最終措施規定，要求與美方協商，密切注意各國回應情形並與各國交換意見，維護台灣在WTO（世界貿易組織）規範下的權益。