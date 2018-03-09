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中央社

美課鋼鋁重稅 經濟部：爭取與美國協商

中央社2018/03/09 10:49
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北9日電）美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅，經濟部今天表示，將根據美國公布最終措施，要求與美國協商，並與各國交換意見，以維護台灣相關權益。

美國總統川普（Donald Trump）宣布，基於「貿易擴張法」中的232條款，美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅。

經濟部國際貿易局上午發布新聞稿表示，將根據美國公布最終措施規定，要求與美方協商，密切注意各國回應情形並與各國交換意見，維護台灣在WTO（世界貿易組織）規範下的權益。

白宮發布的總統文告內容包括自23日零時起針對涉案鋼鐵、鋁產品分別加徵25%、10%從價關稅，實施到另公告修改為止。不過，基於美國、加拿大、墨西哥對因應全球產能過剩承諾、三方產業整合、國防安全等緊密關係，決定豁免對加、墨實施這項救濟措施。

此外，其他與美國有安全關係的國家，可與美國貿易代表署諮商替代方案。

台灣去年鋼鐵業產值約新台幣1兆1160億元，外銷占比27%，美國為台灣鋼鐵最大出口市場。

針對這次涉案鋼鐵產品，據台灣海關統計，去年出口美國鋼鐵金額約13億美元（約新台幣390億元），占台灣鋼鐵總出口金額13.16%，主要為鍍面產品（如建築業之鋼捲及馬達鋼片）及焊接鋼管（如石油管）。

此外，台灣去年鋁業產值約1020億元，外銷占比23%，美國為台灣鋁品第6大出口市場。

針對這次涉案鋁產品，據台灣海關統計，去年出口美國鋁品金額約4400萬美元（約新台幣13.2億元），占鋁品總出口金額6.15%。（編輯：李明宗）1070309

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