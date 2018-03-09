蘋果筆電觸控板傳新花樣 手勢辨識也可以

另外一個方式是在筆記型電腦上方裝設特殊型照相鏡頭，可以追蹤使用者操作筆電的手勢移動，追蹤的範圍可以涵蓋整個加長型觸控板。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果專利內容顯示，在筆記型電腦觸控板設計有新花樣，首先讓觸控板面積增加，其中一個方式是讓面積增加的觸控板分成3個區域，各別區域可以操作不同的功能。

Patently Apple分析，這代表蘋果正在研發不僅可以追蹤、也可以解讀使用者手勢移動的特殊型照相鏡頭。

在另一項專利內容也顯示，蘋果深耕可偵測使用者手勢的3D繪圖技術，未來可應用在電腦互動介面的手勢辨識應用。

蘋果也已經在手勢辨識關鍵零組件積極布局。外媒先前報導，蘋果合作夥伴Finisar生產提供垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）元件，VCSEL元件不僅可應用在iPhone X的臉部辨識Face ID領域，未來也可應用在自動駕駛車、手勢辨識等。

蘋果也布局下一代手勢遙控辨識技術。使用者可透過手勢或手指遙控輸入的方式，讓螢幕中的照片或是整個螢幕介面縮小或是放大，未來也可應用在遊戲機、互動電視、以及行動手機和電腦產品，這也將是下一階段TrueDepth相機技術應用的發展趨勢。(編輯：趙蔚蘭)1070309