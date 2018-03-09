台股盤中─系統性風險大減 類股良性輪動 站穩108

由於北韓對美國釋出善意，再加上美國總統川普簽署的金屬進口關稅令較市場預期的範圍小，系統性風險大減，亞股今 (9) 日同步開高發展，日股大漲超過 2%，韓股漲幅逾 1.5%，台股加權指數以上漲 24 點至 10847 點開出後，盤中在漲 30 點附近震盪，守穩 10800 點之上位置，預估成交值近 1400 億元。

川普簽署金屬進口關稅令中，加拿大和墨西哥獲得豁免，同時給予其他國家斡旋空間，使市場緊張情緒獲得紓緩，亞洲股市盤中多方氣氛熱絡。

就題材面來看，2018 年蘋果前 200 大台廠供應鏈「新增名單」出現令市場驚豔的新廠商，包括明安、兆利、景碩、谷崧、新至陞，其中，明安、谷崧直接以漲停板開出，景碩漲逾 7%，新至陞漲逾 2%。