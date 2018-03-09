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台股盤中─系統性風險大減 類股良性輪動 站穩108

鉅亨網2018/03/09 10:56
鉅亨網 / NOWnews
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由於北韓對美國釋出善意，再加上美國總統川普簽署的金屬進口關稅令較市場預期的範圍小，系統性風險大減，亞股今 (9) 日同步開高發展，日股大漲超過 2%，韓股漲幅逾 1.5%，台股加權指數以上漲 24 點至 10847 點開出後，盤中在漲 30 點附近震盪，守穩 10800 點之上位置，預估成交值近 1400 億元。

川普簽署金屬進口關稅令中，加拿大和墨西哥獲得豁免，同時給予其他國家斡旋空間，使市場緊張情緒獲得紓緩，亞洲股市盤中多方氣氛熱絡。

就題材面來看，2018 年蘋果前 200 大台廠供應鏈「新增名單」出現令市場驚豔的新廠商，包括明安、兆利、景碩、谷崧、新至陞，其中，明安、谷崧直接以漲停板開出，景碩漲逾 7%，新至陞漲逾 2%。

景碩相關權證。 資料來源：鉅亨網整理
景碩相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

反觀雙鴻、晶技、富祐鴻和臻鼎 - KY 此次未出現在名單裡，雙鴻股價跌逾 2%，晶技跌 1%，臻鼎也遭壓在盤下。

統一投顧提醒，川普簽署徵收鋼鐵及鋁的進口關稅，代表美國官方態度強硬，不排除仍會造成各國採取反制手段，全球進入貿易戰仍具有不確定性。

從細族群觀察，日前強勢的挖礦概念股漲多壓回，青雲鎖住跌停，不過，撼訊僅跌 3%，映泰早盤跌逾 7% 後也快速收斂跌勢至 2.5% 左右。

二線光學鏡頭廠買盤再度反彈上攻，先進光大漲超過 7%，聯一光漲逾 4%，亞光和今國光漲幅 3% 之上。

電池材料廠美琪瑪和康普漲幅在 3-5% 之間，並帶動車用電池相關個股走強，包括順達漲近 3%，加百裕漲逾 2.5%，中碳漲逾 1%。

整體而言，元大投顧認為，目前盤面賣壓相較於年前已大幅減輕，建議待大盤正式出量轉強後，可逐步增加部位，目前可聚焦的族群是挖礦、漲價缺貨、汽車電子和生技醫療。

元大投顧指出，加權指數若能夠守穩在季線 10758 點附近震盪整理可說是穩中透強，未來待中長期均線向上翻揚後，便可望向上挑戰 11000 點大關，而目前盤勢暫時以橫向震盪整理看待。

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