雙溪傳山羌大量死亡　動保處發現零星屍骨

新北市雙溪區傳出山羌大量死亡，動保處獲報後緊急前往處理，不過尋獲山羌屍體幾乎腐爛到只剩骨頭，已無法作檢驗，山羌死因不明；動保處除了全面消毒，後續也會加強巡查，追蹤是否有山羌集體死亡情形。
日前臉書社團路殺社網友反映，在雙溪區牡丹溪附近發現山羌屍體，由於這個地區在幾年前曾有養殖水鹿場集體爆發結核病，很多水鹿被棄養，且結核病屬於重大的人畜共通傳染病，動保處擔心會跟這次山羌大量死亡有關，不敢掉以輕心，立刻和發現山羌屍體的民眾前往調查。
動保處救援隊延著牡丹溪上游搜尋，尋獲2隻幾乎只剩骨頭的山羌屍體，立刻在屍體現場進行消毒，不過屍體多已無法作檢驗，山羌死因不明，仍需進一步調查。
動保處表示，山羌屬第三級保育類動物，也是台灣鹿科動物中最小的一種，為台灣特有亞種，體重約介於6-7公斤之間，四肢細小。喜好獨居，以細葉幼芽及嫩草為主，生性膽怯，遇到敵害時會先靜止，迅速逃竄躲藏，叫聲像狗一樣，多棲息在林木蒼鬱、枝葉足以蔽天的濃密森林內。
由於山羌屬於容易緊迫的動物，一旦過於緊迫可能會引起橫紋肌溶解症、腎衰竭、甚至休克死亡，可能也是造成山羌死亡的原因之一。農業局長李玟提醒民眾，如在山區發現野生動物屍體，切記不可用手觸摸，對於野生動物也請遵守不接觸、不餵食、不驚嚇三原則，有任何問題可洽動保處專線（02）2959-6353。