雙溪傳山羌大量死亡　動保處發現零星屍骨

新北市雙溪區傳出山羌大量死亡，動保處獲報後緊急前往處理，不過尋獲山羌屍體幾乎腐爛到只剩骨頭，已無法作檢驗，山羌死因不明；動保處除了全面消毒，後續也會加強巡查，追蹤是否有山羌集體死亡情形。

日前臉書社團路殺社網友反映，在雙溪區牡丹溪附近發現山羌屍體，由於這個地區在幾年前曾有養殖水鹿場集體爆發結核病，很多水鹿被棄養，且結核病屬於重大的人畜共通傳染病，動保處擔心會跟這次山羌大量死亡有關，不敢掉以輕心，立刻和發現山羌屍體的民眾前往調查。

動保處救援隊延著牡丹溪上游搜尋，尋獲2隻幾乎只剩骨頭的山羌屍體，立刻在屍體現場進行消毒，不過屍體多已無法作檢驗，山羌死因不明，仍需進一步調查。