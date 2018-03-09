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影／爽夾情趣用品吃炒麵　女模咬一口嬌喘10分鐘

國際中心／綜合報導2018/03/09 11:03
▲爽夾情趣用品吃炒麵，女模咬一口嬌喘 10 分鐘。（圖／翻攝自 YouTube ）

巴西著名的 YouTube 頻道「 Puro Êxtase 」日前邀請女模艾爾維斯（ Cherry Alves ）參與挑戰下體夾震動情趣用品， 3 分鐘吃完一碗炒麵，並特地將艾爾維斯打扮成日本藝妓的造型。影片中艾爾維斯一手將情趣用品置於兩腿間，另一手拿起筷子吃著桌上的炒麵，不料才咬下一口，她就開始失神嬌喘。


▲爽夾情趣用品吃炒麵，女模咬一口嬌喘 10 分鐘。（圖／翻攝自 YouTube ）

影片一開始，艾爾維斯愜意的吃著炒麵，情趣用品不斷發出震動聲響，過沒多久她就呻吟連連、頭微微後仰，露出陶醉的表情。影片中段，她呼吸越來越急促，近乎喘不過氣，還忘情將手伸向桌子底下，疑似輔助情趣用品，另一手則扶著桌面，享受得連炒麵都忘了吃，甚至連衣服滑落露出內衣也絲毫沒有察覺。

最後艾爾維斯不停在餐桌前扭動身體，整個人向斜後方傾倒抽蓄，呻吟聲響徹雲霄，結束後主持人笑問艾爾維斯：「想把這玩具留在現場，還是帶回家呢？」她不假思索直回：「我想把它帶回家！」


▲最後女模不停在餐桌前扭動身體，整個人向斜後方傾倒抽蓄。（圖／翻攝自 YouTube ）

影片一推出，隨即掀起一陣熱議，網友們紛紛回應「她的表情太銷魂了」、「結果那一碗麵只吃了一口哈哈」、「吃麵已經不是重點了」；不過也有網友指出，桌子底部的影像沒有公開，質疑影片的真實性。


▲女模在拍攝現場的情況。（圖／翻攝自 Instagram ）

關鍵字女模情趣用品炒麵日本藝妓呻吟
【毛小孩食安】分裝飼料好方...無聊主人拍攝負鼠吃貓咪食物...

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