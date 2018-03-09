〈鴻海FII獲通過〉首家台商食品廠登A股 南僑子公

鴻海 (2317-TW)FII 在中國大陸 A 股上市掛牌案在送件不到 40 天時間獲准，南僑 (1702-TW) 今(9) 日舉行股東臨時會，也順利通過子公司南僑食品集團 (上海)中國上海 A 股申請案，預期將成首家在中國上市的台商食品廠，預計最快第 2 季送件申請，南僑目標希望最快能於 2019 年掛牌交易。

南僑今 (9) 日股東臨時通過子公司南僑食品集團 (上海) 將在中國上海 A 股申請上市案，南僑食品集團 (上海) 主要控有南僑在中國大陸的冷凍麵糰、油脂等生產事業，目前股本為 3.6 億元人民幣，目前南僑控有 96.15% 的股權，最快將在明年掛牌。