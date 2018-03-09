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〈鴻海FII獲通過〉首家台商食品廠登A股 南僑子公

鉅亨網2018/03/09 11:02
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鴻海 (2317-TW)FII 在中國大陸 A 股上市掛牌案在送件不到 40 天時間獲准，南僑 (1702-TW) 今(9) 日舉行股東臨時會，也順利通過子公司南僑食品集團 (上海)中國上海 A 股申請案，預期將成首家在中國上市的台商食品廠，預計最快第 2 季送件申請，南僑目標希望最快能於 2019 年掛牌交易。

南僑今 (9) 日股東臨時通過子公司南僑食品集團 (上海) 將在中國上海 A 股申請上市案，南僑食品集團 (上海) 主要控有南僑在中國大陸的冷凍麵糰、油脂等生產事業，目前股本為 3.6 億元人民幣，目前南僑控有 96.15% 的股權，最快將在明年掛牌。

南僑陳飛龍表示，南僑今年營運有機會持續成長。南僑去年營收 172 億，年增 5.42%，寄望 2020 年目標朝 200 億元前進，而在中國大陸的營收希望由目前 70 億元增加到 100 億元以上。

南僑自結 2017 年全年稅後純益為 10.07 億元，年減 16.45%，每股純益 4.06 元。

針對南僑食品集團 (上海) 的尋求在中國大陸 A 股上市掛牌案，陳飛龍指出，此次在 A 股掛牌主要是快速拓展中國業務、吸引專業人才、並提高市場影響力，而南僑目前直接與間接持有上海南僑 96.15% 股權，未來如順利完成上市，對公司形象與業務將帶來正面效益。

南僑日 K 線圖

 

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