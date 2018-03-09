疾病分類專才需求大 護校生就業新藍海

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）政府二代健保對「住院診斷關聯群」的推行，讓疾病分類人才成了台灣職場上當紅炸子雞。屏東美和科技大學率先在南部醫護學校中，輔導學生考執照，今年有7名學生考取證照。

美和科技大學健康事業管理系主任李昭憲表示，二代健保「住院診斷關聯群（DRGs）」制度，英文全名是Diagnosis Related Groups，是針對住院案件採「同病同酬、包裹給付」的支付制度，因此如何確實將疾病分類，成了各大醫院的重要課題。

李昭憲說，美國早已實施ICD10（國際疾病分類規則第10版），台灣直到民國105年才從ICD9升級到ICD10，但美和科大早在103年就預測到趨勢，開始籌畫相關人才的培育。