中國本土美妝品牌訂單量產 太和-KY 2月營收逆勢

太和 - KY 表示，今年累計前 2 月營收成長，主要受惠公司旗下多款新舊彩妝產品出貨成長所致，尤其中國本土美妝品牌客戶訂單開始進入量產，包括多色口紅、眉粉眉膏、氣墊 BB 霜、彩妝套盒等彩妝產品，皆有不錯的銷售表現。

化妝品製造廠太和 - KY(4136-TW) 公布 2 月營收，儘管有新台幣匯率升值及中國農曆新年假期工作天數較少因素影響，但受惠中國本土美妝品牌客戶訂單開始量產，單月營收來到 0.79 億元，月增 14%，年增率高達 90%。

根據國外市場研究機構 Euromonitor 最新預估，中國化妝品市場規模從 2017 年起到 2021 年，年複合成長率 5.4%，來到人民幣 4337 億元，顯示中國地區化妝品市場龐大商機，有機會成為全球化妝品消費大國龍頭地位。

展望 2018 年，太和 - KY 表示，看好中國年年不斷增長的化妝品市場需求，雖然第 1 季有新年假期、工作天數較少因素影響，是傳統出貨淡季，不過後續隨著與中國本土美妝品牌客戶業務效益逐步發酵，包括哎呀呀、蘇州綠葉及金士力等已成為長期合作夥伴，可望逐步平衡公司上下半年淡旺季營收差異較大的情況，並推升營收表現。