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廣編／網石棒辣椒宣布取得《熱血江湖M》台港澳代理權

本報訊2018/03/09 12:04
▲ACTFIVE CEO정순렬 (SoonYul Chung)與網石棒辣椒總經理林大鈞宣布攜手合作。（圖／公關照片）
▲ACTFIVE CEO정순렬 (SoonYul Chung)與網石棒辣椒總經理林大鈞宣布攜手合作。（圖／公關照片）

網石棒辣椒(Netmarble Joybomb)今(9日)宣布與ACTFIVE正式簽約，取得韓國知名遊戲開發商ACTFIVE以知名漫畫《熱血江湖》IP開發的手機遊戲台灣、香港和澳門地區代理權，目前遊戲名稱暫定《熱血江湖M》，並透露遊戲有望於今年下半年登場。

由韓國動作遊戲開發公司ACTFIVE所研發的《熱血江湖M》以知名武俠漫畫IP《熱血江湖》所改編，遊戲不僅呈現了忠於原著的故事劇情，更還原了原著風格的角色和武功動作，讓玩家享受化身為漫畫主角韓飛官、譚花燐熱血奮戰的快感！

不僅如此，《熱血江湖M》最具特色的便是擁有橫向卷軸動作遊戲才有的操控感，玩家可透過多種指令施展連續技並展現各種戰鬥型態，透過遊戲特有的攻擊操作享受動作感十足的打擊畫面，官方透露後續將釋出更多遊戲介紹，滿足玩家們的期待。

網石棒辣椒總經理林大鈞表示，「《熱血江湖M》是承襲知名漫畫IP《熱血江湖》的高品質手遊，網石棒辣椒很榮幸能夠與ACTFIVE攜手合作，為台、港、澳地區推出這款 ARPG手遊巨作！」

ACTFIVE的社長정순렬 (SoonYul Chung)也分享，「希望能夠透過與網石棒辣椒的合作，複製《熱血江湖M》在韓國優秀的成績，提供台港澳地區的玩家忠於原著的遊戲體驗。」

此外，網石棒辣椒也預告《熱血江湖M》預計於今年下半年登台，請玩家拭目以待！

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