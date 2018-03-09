修行佛法模範生　最具行動力的普賢菩薩

對於觀世音菩薩身穿白衣，手拿楊枝、甘露瓶的形象十分清楚，釋迦牟尼佛的模樣也從來不會搞錯，但卻對於脅侍兩側的菩薩一點也不熟悉，如果沒有名牌根本就不認識祂是誰，普賢菩薩您說是吧。
有普賢菩薩的地方，就少不了文殊菩薩，這二位和釋迦牟尼佛和稱華巖三聖。但有時在台灣的廟宇也會看到祂們脅侍在觀世音菩薩兩旁，例如艋舺龍山寺就是這樣的配置。不過究竟該如何判斷誰是誰，從祂們的坐騎就能略知一二。
普賢菩薩，梵名 Samantabhadra，或 Viśvabhadra。為漢傳佛教四大菩薩之一，象徵德行，乘坐白象。發下十大願王，幫助眾生脫離苦海前往極樂淨土。十大願王指的是如何實踐菩薩道。「一者：禮敬諸佛；二者：稱讚如來；三者：廣修供養；四者：懺悔業障；五者：隨喜功德；六者：請轉法輪；七者：請佛住世；八者：常隨佛學；九者：恆順眾生；十者：普皆迴向。」十大願王用白話文來說，就是修行方法，要去極樂淨土沒問題，只要跟著普賢菩薩修行，就能夠一步步的邁進，獲得平靜。
《普曜經》記載：「菩薩便從兜率天上垂降威靈，化作白象，口有六牙。」所以白象為菩薩的化身，而六牙象徵佛法中的六度，指從生死苦惱到涅槃安樂的法門，分為布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，提點人們修行時別忘了這些要點。
在密教中普賢菩薩具有增益延命的功能，只要用心修持和祈求就能夠延年益壽，不怕魔物的侵擾，也不會輕易被傷害。事事圓滿，順心平安。
發願和行動，若沒有智慧和思想並行，很容易就走火入魔，失去方向．因此提到普賢菩薩就不能少了文殊菩薩，二者並行才可完備圓滿。下回我們就來了解普賢菩薩的好夥伴文殊菩薩。
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