核二2號機專案報告 原能會：有信心

台電2月5日向原子能委員會提出第二核能發電廠2號機起動申請，核二廠2號機98.5萬瓩若加入供電，有望增加3%備轉容量率。原能會收到申請後，找來內部人員及外部專家組成審查團隊，進行為期一個月審查，總計召開3次審查會議，確認有無程序、設備等需改進注意之處，並實際到核電廠了解狀況，3月5日確認核二2號機符合再轉要求，接著送立法院進行專案報告。

（中央社記者朱則瑋台北9日電）核二2號機再轉案，原能會最慢15日到立法院專案報告，原能會表示，審查過程嚴謹且依法行事，有信心審查內容無瑕疵，也會尊重委員們的意見和建議。

原能會核能管制處副處長李綺思今天向中央社記者說，會整理出完整的審查報告給立委。這次審查除了花的時間長且非常嚴謹，還找來外部專家加入，就是要確保核二2號機再轉沒有安全疑慮。

李綺思表示，雖然審查報告確認2號機符合再轉要求，但是在還未發函給台電正式同意前，也會要求台電以高規格標準維持機組的正常狀況，並要定期檢查，不能怠惰，原能會駐廠人員也會加強監督，確保2號機立法院專案報告後，可以安全順利的再轉。

原能會綜整員工及專家學者各項審查與視察結果，確認核二廠2號機現場狀態，包括核儀電設備、機械管路、核燃料、重要安全設備測試（偵測）試驗及現場設備配置、地震監測、起動規劃及品保作業與人員訓練、廠務管理及廠內輸配電鐵塔塔基、廠房輻射偵測作業、工作人員輻安管制作業等都符合再起動運轉要求。

另外，人員污染防範管制作業、輻射偵測儀器品質、監測區環境輻射監測、廢氣及廢水排放管制、機組大修輻安管制作業及廠外的環境輻射監測、廢棄物營運三級品保作業及廢料處理系統等，也都符合再起動運轉要求。（編輯：鄭雪文）1070309