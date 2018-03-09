川普簽鋼鋁重稅有但書 台股鋼鐵小跌

（中央社記者韋樞台北9日電）美國總統川普簽署對進口鋼和鋁課徵25%和10%的重稅，若不想被課重稅必須和美國談判。對鋼鐵業衝擊還要視談判結果，台股鋼鐵類股利空出盡，紅翻黑小跌，出口鋼管的中鴻平盤。

川普簽署批准美國將對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，但這項關稅不適用於鄰國加拿大和墨西哥，且美國在安全和貿易上的夥伴還可以進行談判爭取豁免，避免這些關稅對他們生效。此外美國也另開一扇門，歡迎不想付稅的國家把工廠移到美國。

美國課鋼鋁重稅，但可以透過談判豁免，對產業界的影響仍有待評估，雖然台灣每年出口到美國的鋼品僅100多萬公噸，出口量並不大，但鋼鐵業仍希望政府能加快展開談判，維護產業界利益。