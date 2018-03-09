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川普簽鋼鋁重稅有但書 台股鋼鐵小跌

中央社2018/03/09 11:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北9日電）美國總統川普簽署對進口鋼和鋁課徵25%和10%的重稅，若不想被課重稅必須和美國談判。對鋼鐵業衝擊還要視談判結果，台股鋼鐵類股利空出盡，紅翻黑小跌，出口鋼管的中鴻平盤。

川普簽署批准美國將對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，但這項關稅不適用於鄰國加拿大和墨西哥，且美國在安全和貿易上的夥伴還可以進行談判爭取豁免，避免這些關稅對他們生效。此外美國也另開一扇門，歡迎不想付稅的國家把工廠移到美國。

美國課鋼鋁重稅，但可以透過談判豁免，對產業界的影響仍有待評估，雖然台灣每年出口到美國的鋼品僅100多萬公噸，出口量並不大，但鋼鐵業仍希望政府能加快展開談判，維護產業界利益。

台股今天持續上漲，由於各界已得知美國會對鋼鋁課重稅，今天僅川普正式批准文件，鋼鐵類股利空出盡，未再大幅波動，今天開高走高後翻黑，盤中漲跌幅各約0.2%。中鋼微漲新台幣0.1元，大致守在23.5元平盤價位，成交量4000餘張；出口鋼管到美國的中鴻開高後逐步翻黑，最低12.4元，下跌0.8%，成交量5000餘張；盛餘最低26.7元，跌幅1.29%，成交量百張。

中部鋼筋大廠豐興8日董事會通過去年財報，全年合併營收247億4193萬元，合併營業淨利30億3348萬元，稅前淨利32億4214萬元，稅後淨利27億2495萬元，EPS(稅後每股盈餘) 4.69元，為2007年以來新高，將配發現金股利每股3.5元，創歷年新高，今天股價大致守在59.5元平盤價，成交量約200張。（編輯：郭萍英）1070309

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