這個神明很少見／萬淇將軍大有來頭　生前是飛官

2013年10月16日，中興航空BK-117型直升機在執勤時墜落於玉山，正副駕駛張國綱、林益淇及玉山氣象站員工陳文忠3人不幸罹難。其中的林益淇為陸軍航空航訓班29期，少校退伍後，在空勤總隊服務，更是台灣第一批駕駛眼鏡蛇攻擊直升機的軍官；2013年殉職時正值壯年，享年49歲。

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）每每看到不管是消防員、警察、國軍弟兄等因公殉職的新聞，相信許多人的心都會揪在一起，相當不捨。在嘉義大林的聖賢宮，主祀以「忠義」聞名的關聖帝君，此外，在聖賢宮裡還供奉著一位因公殉職的飛官「萬淇將軍」。

林益淇生前常到嘉義大林的聖賢宮當志工，早期他還在接受飛行培訓時，就曾經遇過空難，但當時僥倖逃過一劫；據說，當時聖賢宮的關聖帝君就曾暗示他會有劫數，並要他將來不可「隨意變更」班表，但在2013年這次劫難，向來熱心助人的林益淇，主動和有事無法值勤的同事換班，卻遭遇到一場無法挽回的劫難。

在這次空難事件發生後不久，聖賢宮周圍總會聞到一絲臭味，向關聖帝君請示後才知道原來林益淇的亡魂在廟附近徘徊，且林益淇曾經是關聖帝君的隨從，和關聖帝君有14世宿緣；在關聖帝君的諭示下，林益淇的亡魂被請入五營將軍廟修行，並在修行圓滿後請入聖賢宮供奉。

因為林益淇為「萬」字輩的信徒，所以封為「萬淇將軍」，雖然已升格為神明，但萬淇將軍婉拒了神像、匾額等物，僅同意在將軍令牌上刻名，跟祂生前低調、樸實的個性一樣。

林益淇也曾入夢告訴家人自己將入廟陪伴關聖帝君，希望家人不用掛念；林家人原本沉陷在逝去親人的悲傷中難以釋懷，但知道林益淇已成神後也慢慢放下心中的執念了，現在林益淇的妻子也都在聖賢宮擔任志工，換個方式陪伴丈夫。

許多信徒得知了萬淇將軍的生前事蹟後，紛紛到聖賢宮向祂致敬，更希望萬淇將軍熱心的個性可以庇祐大家身體健康！

資料參考（多看多保庇！）：

嘉義縣大林鎮聖賢宮官網

眼鏡蛇飛官殉職後「廟宇附近突然傳來奇怪臭味」，廟方向關公請示才知道他「其實也是神明」！

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/