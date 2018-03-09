NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
寺廟列表神明故事宗教用品時事專題宗教儀式
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
保庇

這個神明很少見／萬淇將軍大有來頭　生前是飛官

保庇2018/03/09 10:48
這個神明很少見／萬淇將軍大有來頭　生前是飛官（圖／保庇）
這個神明很少見／萬淇將軍大有來頭　生前是飛官（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）每每看到不管是消防員、警察、國軍弟兄等因公殉職的新聞，相信許多人的心都會揪在一起，相當不捨。在嘉義大林的聖賢宮，主祀以「忠義」聞名的關聖帝君，此外，在聖賢宮裡還供奉著一位因公殉職的飛官「萬淇將軍」。

2013年10月16日，中興航空BK-117型直升機在執勤時墜落於玉山，正副駕駛張國綱、林益淇及玉山氣象站員工陳文忠3人不幸罹難。其中的林益淇為陸軍航空航訓班29期，少校退伍後，在空勤總隊服務，更是台灣第一批駕駛眼鏡蛇攻擊直升機的軍官；2013年殉職時正值壯年，享年49歲。

殉職飛官林益淇。圖片來源：bomb01
殉職飛官林益淇。圖片來源：bomb01

林益淇生前常到嘉義大林的聖賢宮當志工，早期他還在接受飛行培訓時，就曾經遇過空難，但當時僥倖逃過一劫；據說，當時聖賢宮的關聖帝君就曾暗示他會有劫數，並要他將來不可「隨意變更」班表，但在2013年這次劫難，向來熱心助人的林益淇，主動和有事無法值勤的同事換班，卻遭遇到一場無法挽回的劫難。

在這次空難事件發生後不久，聖賢宮周圍總會聞到一絲臭味，向關聖帝君請示後才知道原來林益淇的亡魂在廟附近徘徊，且林益淇曾經是關聖帝君的隨從，和關聖帝君有14世宿緣；在關聖帝君的諭示下，林益淇的亡魂被請入五營將軍廟修行，並在修行圓滿後請入聖賢宮供奉。

萬淇將軍神位。圖片來源：嘉義縣大林鎮聖賢宮官網
萬淇將軍神位。圖片來源：嘉義縣大林鎮聖賢宮官網

因為林益淇為「萬」字輩的信徒，所以封為「萬淇將軍」，雖然已升格為神明，但萬淇將軍婉拒了神像、匾額等物，僅同意在將軍令牌上刻名，跟祂生前低調、樸實的個性一樣。

林益淇也曾入夢告訴家人自己將入廟陪伴關聖帝君，希望家人不用掛念；林家人原本沉陷在逝去親人的悲傷中難以釋懷，但知道林益淇已成神後也慢慢放下心中的執念了，現在林益淇的妻子也都在聖賢宮擔任志工，換個方式陪伴丈夫。

許多信徒得知了萬淇將軍的生前事蹟後，紛紛到聖賢宮向祂致敬，更希望萬淇將軍熱心的個性可以庇祐大家身體健康！

 

資料參考（多看多保庇！）：

嘉義縣大林鎮聖賢宮官網
眼鏡蛇飛官殉職後「廟宇附近突然傳來奇怪臭味」，廟方向關公請示才知道他「其實也是神明」！

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字嘉義大林聖賢宮林益淇萬淇將軍關聖帝君飛官
青埔青昇宮　職棒球隊有拜有保庇修行佛法模範生　最具行動力...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan