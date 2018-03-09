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不是10億 美實際要求中國減少1000億美元貿易逆

鉅亨網2018/03/09 11:14
鉅亨網 / NOWnews
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《華爾街日報》引述知情人士說，在習近平高級經濟代表劉鶴上周訪問華盛頓的時候，川普政府官員要求中國削減美中貿易逆差 1000 億美元，相當於去年差額的 1/4 以上。而川普週三 (7 日) 在 twitter 推文說，華府要求北京削減美中貿易逆差 10 億美元，兩者間金額相差 100 倍。

根據美國商務部 2 月數據顯示，2017 年中國對美國的貿易順差高達 3752 億美元。知情人士說，劉鶴在華盛頓的會晤中表示，縮小巨大的雙邊貿易逆差符合中國利益，因為中國尋求改變出口型增長模式。不清楚減少北京減少貿易逆差的目標有多可行，也不清楚它有什麼樣的計畫。

前 IMF 中國部門主管、康奈爾大學經濟學家普拉薩德 (Eswar Prasad) 聽取了劉鶴來訪的簡報。他說官員告訴他，美國在施壓中國減少雙邊貿易逆差 1/3。

目前，全球貿易緊張上升，美中關係處於中心。川普在 1 月份推出了太陽能電池關稅，主要瞄準中國。現在，川普又對所有鋼鐵和鋁材進口徵收關稅。

對中國打擊更大的措施可能將發生在未來幾個月。隨著川普政府完成對中國盜竊智慧財產權的調查，美國在考慮對中國進行廣泛的貿易和投資懲罰。

川普發推文說：「美國在智慧財產權方面迅速行動。我們不能允許這件事 (繼續) 發生，因為它已經持續很多年！

周四 (8 日)，中國公佈的進出口數據顯示，2 月份中國跟美國的月度貿易順差輕微減少，從 1 月份的 219 億美元減少到 210 億美元，但是它跟全球的貿易順差飆升 44.5%。中美貿易順差佔據中國全球貿易順差的 2/3。

麥格理集團經濟學家胡偉俊直言：「今天的數據暗示貿易戰的威脅真實存在。今年頭 2 個月的中美貿易順差達到史上最高。」

阿波羅新聞網報導，川普政府已經拋棄了往屆政府的對華策略，即跟中國進行定期討論，試圖說服中國對美國公司讓步。許多美國人認為，那個策略沒有為美國公司帶來收穫，而中國與此同時卻成為貿易強國，獲得巨大貿易順差。

相反，美國政府現在終結了正式的雙邊談判，要求北京做出全面的經濟改變，比如取消對國企的補貼，讓美國在華公司有公平的競爭環境。

在劉鶴訪美未能緩解美中緊張關係之後，中國外交部副部長張業遂周日 (4 日) 在新聞發佈會上說，中國將邀請美國官員進行新一輪貿易對話，但白宮發言人否認。

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