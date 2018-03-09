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21勇破千鈞　全台業績創新高

財經中心／綜合報導2018/03/09 15:00
▲21勇破千鈞　全台業績創新高。（圖／公關照片）
▲21勇破千鈞　全台業績創新高。（圖／公關照片）

2017年台灣房市穩步回升，全台交易量較2016年成長約8%，21世紀不動產更發揮堅強品牌實力，全台加盟店2017年總成交業績較2016年成長52%，總成交件數較2016年成長20%，第一名的店業績8000萬居同業前茅，21世紀不動產董事長王福漲表示，2018年全省加盟店將大舉展開人才招募，店數及經紀人員目標成長50%，業績目標再成長30%。

王福漲表示，雖然近年來房仲經紀業不管是店數或是人數都呈現成長停滯、甚至衰退，但是歷經淘汰賽之後，真正在市場上留存下來的無疑都是菁英，一旦房市交易開始回升，留在市場上的佼佼者將更為受惠。從21世紀不動產2017年全台成交總業績與成交總件數來看，更印證21世紀不動產優秀的加盟夥伴們已經搶先品嘗到勝利的戰績。


▲21世紀不動產董事長王福漲表示，2018年全省加盟店將大舉展開人才招募。（圖／公關照片）

21世紀不動產於6日舉行台灣區業績表揚大會，在全台灣區的個人冠軍方面，總業績創8年新高，是2016年的2倍。全台灣個人成交件數則是創下4年新高。此外，2017年獲頒Centurion*小金人的經紀人員達31位，較2016年成長超過3倍。

21世紀不動產表示，Centurion為21世紀不動產全球業績競賽得獎者殊榮，包括個人年度總業績超過台新幣447.5萬以上、單店年度總業績超過新台幣3,750萬以上，依業績金額可獲得Centurion、Double Centurion、Grand Centurion三個等級表揚，並獲得小金人一座，得獎標準全球皆同。


▲房仲經紀業只要是具有專業、熱忱，願意為客戶服務的房仲經紀人，都能夠不懼市場考驗地生存下去。（圖／記者葉政勳攝 ）

近幾年台灣房市交易量受到政策影響，投資客退出市場，整體房仲經紀業的營業店數、營業員人數都因受到衝擊而減少，但是21世紀不動產總經理王暐傑認為，房屋買賣交易是人的基本需求「食衣住行」之中最重要一項，因為金額龐大，牽涉到的專業問題也很多，房仲經紀業有其不可替代的重要存在意義，不管景氣如何起伏變化，只要是具有專業、熱忱，願意為客戶服務的房仲經紀人，都能夠不懼市場考驗地生存下去，並成為一生的職業。

王暐傑表示，21世紀不動產品牌吸引了全台近200家的優秀店東、近3,000名經紀人員，雖然受到市場動盪影響，2017年加盟店減少、經紀人員也減少，但是總成交業績、逆勢成長30%，證明有實力的店以及經紀人員依然可以創造佳績，堅持下去的店跟經紀人更可以享受到市場開始復甦的豐收。

關鍵字台灣房市21世紀不動產人才招募房仲經紀業房仲經紀人
CPTPP簽署　經濟部爭取加入PMI下跌　中經院審慎樂觀看景氣

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