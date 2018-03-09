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川普關稅態度軟化　留下談判空間最終目的在…

記者許家禎／台北報導2018/03/09 11:43
▲川普簽屬金屬進口關稅令，加拿大和墨西哥暫時得到豁免，市場解讀為川普態度軟化。投信業者表示，打貿易戰不符合美國利益，其背後目的在能減少貿易赤字。（圖／NOWnews 資料照片）
▲川普簽屬金屬進口關稅令，加拿大和墨西哥暫時得到豁免，市場解讀為川普態度軟化。投信業者表示，打貿易戰不符合美國利益，其背後目的在能減少貿易赤字。（圖／NOWnews 資料照片）

美國總統川普原本表示將對鋼鐵和鋁，分別實施25%、10%進口關稅，市場擔憂此舉除了可能加速通膨上升外，還可能引發國際貿易戰爭，使美股波動。不過，川普簽署的金屬進口關稅令，加拿大和墨西哥暫時得到豁免，並給其他國家留下關稅談判空間，比預期的範圍窄，市場解讀為川普態度軟化，美股也反彈，至於台股今（９）日鋼鐵類股稍早走勢在盤上，午盤11點半則來到盤下小跌0.2%。

外界關注川普簽署鋼鋁進口關稅令，加墨兩國獲豁免，為此，經濟部貿易局將依據最終措施的規定，要求與美方協商，而鋼鐵公會今日也緊急通知相關鋼廠開會來因應，至於鋼鐵族群早盤多在盤上，午盤11點半則來到盤下跌0.2%，其中中鋼、彰源在平盤附近，燁興、春源、中鴻、豐興、千興、大成鋼跌逾1%，燁輝則漲逾1%。

國泰投信ETF團隊基金經理人鄭立誠指出，美國貿易保護措施或可視為一種談判手段，2018年以來，美國政府先後頒布多項貿易保護措施，並且引發各方強烈反對，但打貿易戰顯然不符合美國利益，推敲其背後目的，美國應是希望透過「無差別」關稅之威脅性手段，能夠增加在減少貿易赤字的談判籌碼，並且占據更大的主動權，甚至預先在今年11月美國期中選舉前爭取選民的好感。

鄭立誠認為，美國經濟基本面仍然十分穩健，今年企業獲利預估將成長19%，遠高於去年的15%，企業獲利持續成長將為美股帶來支撐，加上目前的通膨仍屬溫和，美股多頭趨勢不變，而股市回檔通常是由多種因素造成，保護主義之議題雖在短線增加美股波動，但無礙長線牛市延續。

 

 

關鍵字川普鋼鋁關稅課稅貿易保護
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