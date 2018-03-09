梅健華：美台未來定能成為AI發展先鋒

他指出，今天的論壇以更寬廣的角度來討論新科技，並邀請前行政院長、現任台灣大哥大基金會董事長張善政發表演講，分享對跨界思考與創新的看法。

梅健華出席創新論壇開幕致詞時表示，AIT和台灣創意設計中心共同成立的AIC，過去4年來，舉辦470多場活動，服務超過8萬5000人次，活動內容包括創客、創業、3D列印、VR、AR、大數據，以及各種數位科技。

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）為慶祝美國創新中心（AIC）成立4週年，美國在台協會(AIT)和台灣創意設計中心今天攜手舉辦創新論壇。AIT台北辦事處處長梅健華表示，相信未來美台一定可以成為AI發展先鋒。

梅健華說，論壇討論的重點包括新科技對企業、消費者帶來的影響，例如人工智慧（AI）帶來的轉變。而美台關係也透過數位經濟論壇進行交流，相信未來，「美國和台灣一定可以成為AI發展的先鋒」。

此外，他說，民主進步黨籍立法委員余宛如與獲美國國務院邀請參加「2017全球創業高峰會」的女性創業家也將分享經驗。

梅健華特別提到，AIT與這些女性創業家共同發起女性創業家平台「#WEStartIt」，盼促進女性創業。

AIT表示，2014年開幕的美國創新中心由AIT與台灣創意設計中心共同設立，主要推廣數位學習與創新資訊以及分享美國在科技與環境方面的趨勢。(編輯：陳永昌)1070309