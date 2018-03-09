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氣勢壓迫台韓！京東方砸4800億擴產面板

鉅亨網2018/03/09 11:19
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大陸面板大廠京東方（BOE）積極布局柔性顯示器和大尺寸超高清顯示器市場，宣佈將斥資 465 億人民幣（約新台幣 4,800 億元）在重慶興建第六代柔性 AMOLED 生產線，在武漢建第 10.5 代薄膜電晶體液晶顯示器件（TFT-LCD）生產線等多項重大投資。

公告稱，京東方重慶第六代 AMOLED 生產線項目總投資人民幣 465 億元，設計總產能為每月 4.8 萬片玻璃基板，產品主要將用於手機、車載及可折疊筆記型電腦等柔性顯示產品，預計 2020 年投產。

這將是京東方 AMOLED 投資的第 3 條產線。京東方早前已在四川成都和綿陽佈局兩條第六代 AMOLED 生產線，成都的生產線已量產，綿陽也已封頂，預計 2019 年量產。京東方此次設立重慶第 6 代 AMOLED 生產線，可望進一步提升京東方在 AMOLED 領域的競爭力。

京東方的大手筆投資，有望拉動 OLED 產業鏈需求。新浪財經往援引天風證券，OLED 是國內顯示產業未來 5 年最確定的機遇，其上游材料廠：濮陽惠成、萬潤、精測、智雲，後市添增利多。

中國顯示網預估，直到 2022 年京東方中小尺寸 AMOLED 面板產能，將達到全球產能的 20％，成為國際智慧手機廠商的主要供應商，另外，京東方近年續積極提升產能，架設其所有新擴建專案均能得到各地政府的支持，其目前處於有利地位，看好 2021 年，京東方的中小尺寸 AMOLED 面板產能有望超過 LG Display，成為全球第二大供應商。

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關鍵字amoled面板京東方headline
不是10億 美實際要求中國...〈蘋果新供應鏈出爐〉華通續...

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