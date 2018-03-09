巴西爭取美鋼鋁關稅豁免 或採強烈措施

喬治在巴拉圭亞松森（Asuncion）會晤美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）後表示：「我們將致力讓巴西豁免於這項措施。如果必要的話，我不排除訴諸其他措施來維護國家利益。」

對於美國總統川普這項保護主義關稅措施，巴西代理貿易部長喬治（Marcos Jorge）接受路透社訪問時，拒絕排除任何可能的回應，例如向世界貿易組織申訴。

巴西為美國第2大鋼鐵供應國，2017年出口價值30億美元鐵礦石產品到美國，這僅占巴西去年670億美元貿易順差的一小部分，但仍有助於促進經濟發展，畢竟巴西正從數十年來最嚴重衰退中復甦。

美國宣布分別對鋼鋁課徵25%及10%關稅，但加拿大和墨西哥豁免於此措施，讓其他國家留有協商爭取豁免的餘地。

巴西外交部與貿易部發表聯合聲明說，這些關稅將嚴重損害巴西出口，不符美國對世貿組織的義務。

法新社報導，外交部長努尼斯（Aloysio Nunes）和喬治在聯合聲明中說：「巴西重申，將在雙邊與多邊範圍內訴諸所有可能措施，以保護國家權利與利益。」

外交部一名高階官員表示，川普這項「前所未有」的決定，讓美國與巴西之間的貿易關係「陷入未知」，可能招致報復措施。（譯者：周莉芳/核稿：徐睿承）1070309