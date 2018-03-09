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中央社

巴西綠山蒙特維地 尋幽訪勝

中央社2018/03/09 11:19
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）座落在巴西米納斯州南部曼奇蓋拉山脈、海拔1600公尺、由高峰和樹林四面環繞著的綠山－蒙特維地，是一處令人留連忘返的小鎮。

蒙特維地（Monte Verde）這個名字，雖然和曼奇蓋拉（Mantiqueira）山區景色相符，但其由來卻是源自於20世紀初的小鎮創始人、歐洲立陶宛移民葛林貝格（Grinberg）家族的姓氏，Gring是「綠色」，而Berg是「山」，翻譯成葡文就變成「綠山」。

正因為小鎮的首批居民是歐洲人，主要來自立陶宛、匈牙利、德國和義大利，所以建築也以歐洲風格為主，並沿襲至今。居民的房舍溫馨舒適，草坪花圃鋪滿庭園，四周圍繞著參天古松和杉樹林，蓊鬱中帶點舒爽，景緻宜人。

綠山日照充足，四季分明，空氣新鮮，但山區氣溫明顯偏低，年溫都在攝氏20度以下，最低溫紀錄為零下16度，所以屋子裡都有壁爐取暖。

在大自然包圍的環境下，「吃」在綠山自是有其獨到之處。曼奇蓋拉山脈水流密佈，盛產鱒魚，無論是杏仁鱒魚還是奶油鱒魚佐馬鈴薯，都是道地選擇。

還有傳統的米納斯州商旅騾隊豆、包各種餡兒的煎餅和瑞士薯餅、瑞士火鍋、德國蘋果派等，以及土產甜牛奶、果醬、甜酒、葡萄酒和乳酪等，足以讓所有饕客大飽口福。

除了美食外，綠山還有許多工藝家使用木頭、金屬和陶土，創作出一系列鄉土味濃厚的作品，對藝術有興趣的遊客，可參觀陶藝家溫格爾（Paula Unger）的工作室兼藝廊（Unger’s Pottery House Art Gallery）。

溫格爾利用天然地勢，在花園林木間規劃出一條美麗而蜿蜒的參觀步道，露天展出她和其他國內外當代藝術家，特別是陶藝家的作品，造型樸拙且趣味橫生。

然而，綠山最吸引遊客的景點，還是山林步道。曼奇蓋拉山脈在那個地區，主要有四座山嶺，分別是圓石嶺、裂石嶺、主教帽和封印峰，標高1990公尺至2083公尺，難度中上，沿途路線指標清楚，登上每座山嶺，都能享受迷人景致與視野遼闊的震撼。（編輯：屈享平）1070309

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