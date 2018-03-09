巴西綠山蒙特維地 尋幽訪勝

（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）座落在巴西米納斯州南部曼奇蓋拉山脈、海拔1600公尺、由高峰和樹林四面環繞著的綠山－蒙特維地，是一處令人留連忘返的小鎮。

蒙特維地（Monte Verde）這個名字，雖然和曼奇蓋拉（Mantiqueira）山區景色相符，但其由來卻是源自於20世紀初的小鎮創始人、歐洲立陶宛移民葛林貝格（Grinberg）家族的姓氏，Gring是「綠色」，而Berg是「山」，翻譯成葡文就變成「綠山」。

正因為小鎮的首批居民是歐洲人，主要來自立陶宛、匈牙利、德國和義大利，所以建築也以歐洲風格為主，並沿襲至今。居民的房舍溫馨舒適，草坪花圃鋪滿庭園，四周圍繞著參天古松和杉樹林，蓊鬱中帶點舒爽，景緻宜人。