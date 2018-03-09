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國銀柬埔寨獲利年增逾3成　金管會再准合庫增設2支行

記者顏真真／台北報導2018/03/09 11:42
▲金管會再核准合庫銀行柬埔寨金邊分行轄下增設永盛支行及西哈努克支行，而本國銀行去年柬埔寨稅前獲利也成長逾3成。（圖／NOWnews資料照）
▲金管會再核准合庫銀行柬埔寨金邊分行轄下增設永盛支行及西哈努克支行，而本國銀行去年柬埔寨稅前獲利也成長逾3成。（圖／NOWnews資料照）

響應新南向政策，本國銀行積極設點，金管會再同意合庫銀行柬埔寨金邊分行轄下增設永盛支行及西哈努克支行，而目前有6家銀行在柬埔寨設立據點，根據金管會統計，2017年本國銀行柬埔寨稅前盈餘為新台幣8.5億元，年成長34%。

金管會表示，目前我國有6家銀行在柬埔寨設立分支機構，其中國泰世華商業銀行及玉山商業銀行各設有1家子行，合庫銀行、第一銀行及兆豐銀行等3家銀行設有分行，還有上海商業儲蓄銀行設有代表人辦事處。

不過，金管會再同意合庫銀行申請於柬埔寨金邊分行轄下增設永盛支行及西哈努克支行，目前合庫銀行柬埔寨金邊分行轄下已有4家支行包括德他拉、菩森芷、暹粒及市中心等支行，加計這次申請的永盛支行及西哈努克支行，共有6家支行。

此外，根據金管會統計，本國銀行2015年柬埔寨稅前獲利新台幣12.59億元，2016年受到玉山銀行柬埔寨子行虧損6.68億元影響，稅前盈餘降腰斬至6.32億元，去年玉山銀行柬埔寨子行虧損擴大為7.67億元，但整體本國銀行去年柬國獲利增至8.5億元，年增率34%。

合庫銀行董事長雷仲達表示，合庫銀行在柬埔寨的經營策略上，是繼2016年首次跨出金邊市，北進該國第3大城市暹粒市（吳哥窟）設點後，除再次跨出金邊市南進濱海的第2大城市西哈努克市，並同時瞄準金邊市南方前哨站的加華工業區及安達工業區，採雙管齊下方式規畫西哈努克支行及永盛支行，未來合庫銀行將以金邊市的金邊分行為樞紐，搭配市區內4家支行，連結北邊的暹粒支行及南邊的西哈努克支行，鎖定黃金三角布局，串連柬國重要地區，提供台商及在地客群完整金融服務網絡。

不僅如此，雷仲達指出，2017年也是合庫銀行海外獲利豐收的1年，其盈餘收益占該行總獲利約4成，加計向柬國主管機關申請的這2家支行後，合庫海外據點將達22個，服務領域橫跨歐、美、亞、澳四大洲，並持續看好柬國經濟發展動能，今年2月初加碼增資金邊分行2千萬美元，充裕資本適足率，以實際行動深耕當地市場，持續支持在地企業成長茁壯，並與柬國經濟發展共創輝煌。

關鍵字本國銀行金管會柬埔寨合庫銀行分行支行金融
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