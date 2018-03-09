國銀柬埔寨獲利年增逾3成　金管會再准合庫增設2支行

響應新南向政策，本國銀行積極設點，金管會再同意合庫銀行柬埔寨金邊分行轄下增設永盛支行及西哈努克支行，而目前有6家銀行在柬埔寨設立據點，根據金管會統計，2017年本國銀行柬埔寨稅前盈餘為新台幣8.5億元，年成長34%。

金管會表示，目前我國有6家銀行在柬埔寨設立分支機構，其中國泰世華商業銀行及玉山商業銀行各設有1家子行，合庫銀行、第一銀行及兆豐銀行等3家銀行設有分行，還有上海商業儲蓄銀行設有代表人辦事處。

不過，金管會再同意合庫銀行申請於柬埔寨金邊分行轄下增設永盛支行及西哈努克支行，目前合庫銀行柬埔寨金邊分行轄下已有4家支行包括德他拉、菩森芷、暹粒及市中心等支行，加計這次申請的永盛支行及西哈努克支行，共有6家支行。