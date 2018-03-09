影／車手「日抛式」犯案規避查緝　台東警局辛苦偵破

隱形眼鏡有分日抛式、周抛式，現在也被犯罪集團利用無業人士和青少年急需用錢的心態，吸收為領錢車手（俗稱衝鋒隊），一旦領得贓款，隨即將車手拋棄，企圖製造斷點來規避警方查緝。

台東警分局今天上午宣布破獲以黃姓兄弟檔為首的詐騙集團，特別的是旗下車手以part time（兼差）方式單線聯繫，警方經過多月的跟監蒐證，前（7）日清晨兵分5路同步執行搜索，一舉破獲車手集團組織，拘捕該集團首腦、主要幹部及車手9人，查扣私人帳戶、人頭帳戶、提款卡、電話SIM卡及帳冊等贓證物。

警方表示，該集團首腦黃姓嫌犯兄弟黨，吸收洪姓犯嫌等3人作為集團幹部，由洪姓犯嫌以高價收購金融帳戶存簿以及行動電話門號後，提供合作詐騙集團進行犯罪所使用，待民眾受騙後，由旗下車手進行提領詐騙所得，該車手集團組織分工明確，設有車手頭、收簿手及車手，被害人遍及全國各地，不法所得估計超過百萬元。