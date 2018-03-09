影／車手「日抛式」犯案規避查緝　台東警局辛苦偵破

隱形眼鏡有分日抛式、周抛式，現在也被犯罪集團利用無業人士和青少年急需用錢的心態，吸收為領錢車手（俗稱衝鋒隊），一旦領得贓款，隨即將車手拋棄，企圖製造斷點來規避警方查緝。
台東警分局今天上午宣布破獲以黃姓兄弟檔為首的詐騙集團，特別的是旗下車手以part time（兼差）方式單線聯繫，警方經過多月的跟監蒐證，前（7）日清晨兵分5路同步執行搜索，一舉破獲車手集團組織，拘捕該集團首腦、主要幹部及車手9人，查扣私人帳戶、人頭帳戶、提款卡、電話SIM卡及帳冊等贓證物。
警方表示，該集團首腦黃姓嫌犯兄弟黨，吸收洪姓犯嫌等3人作為集團幹部，由洪姓犯嫌以高價收購金融帳戶存簿以及行動電話門號後，提供合作詐騙集團進行犯罪所使用，待民眾受騙後，由旗下車手進行提領詐騙所得，該車手集團組織分工明確，設有車手頭、收簿手及車手，被害人遍及全國各地，不法所得估計超過百萬元。
台東警察分局長婁自強表示，跟監蒐證過程發現，每個車手都不一樣，且每個星期替換，幾乎是車手領到錢就休息，接著再換下一個車手。顯見詐騙集團愈來愈狡猾，如果不是長期監控蒐證，實在很難辦。警方訊後依違反組織犯罪防制條例及詐欺罪嫌移送台東地檢察署擴大偵辦。
台東地方檢察署謝檢察官慧中表示，黃姓等犯嫌到案後，一再避重就輕，經提示事證後方坦承犯行，訊後依違反組織犯罪防制條例及詐欺罪嫌移送臺灣臺東地方法院檢察署偵辦。
▲警方估計被害人遍及全國各地，不法所得估計超過百萬元。（圖／台東警分局提供）