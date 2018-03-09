2月工作天數減少 採購經理人指數下跌

吳中書表示，2月適逢農曆春節以及二二八假期，受到工作天數較少的影響，2月PMI以及NMI連袂明顯下跌，但仍突破50%的榮枯分水嶺，維持擴張階段。

中華經濟研究院今天召開2018年2月台灣採購經理人指數發布記者會，2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.4%，較1月下跌8.6個百分點；非製造業經理人指數（NMI）為50.7%，下跌5.2個百分點。

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）受工作天數減少影響，2月製造業採購經理人指數(PMI)以及非製造業經理人指數(NMI)雙跌，中華經濟研究院院長吳中書說，經季節調整後，指數小跌，顯示台灣經濟仍處擴張階段。

吳中書進一步指出，若排除年節效應，經季節調整後，2月PMI以及NMI則都是小幅下滑，顯示台灣目前經濟仍處於擴張階段。

中經院指出，新增訂單與生產數量指數的大幅下跌是影響2月PMI擴張速度趨緩的主因。五項組成指標中，新增訂單、生產數量呈現緊縮，人力僱用則持續呈現擴張，供應商交貨時間為上升，現有原物料存貨水準也持續擴張。

至於非製造業經理人指數方面，中經院表示，商業活動與新增訂單指數大跌是台灣2月NMI擴張速度趨緩的主因之一。四項組成指標中，商業活動、新增訂單呈現緊縮，人力僱用則持續擴張。

同時，吳中書也表示，美國總統川普最新批准對進口鋼鋁課徵高關稅，雖然會對PMI部分產業有所影響，但鋼鋁產業占台灣整體製造業產業的比重不高，整體PMI趨勢仍將以國際景氣動向為主。（編輯：林興盟）1070309