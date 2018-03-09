NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

2月工作天數減少 採購經理人指數下跌

中央社2018/03/09 11:29
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）受工作天數減少影響，2月製造業採購經理人指數(PMI)以及非製造業經理人指數(NMI)雙跌，中華經濟研究院院長吳中書說，經季節調整後，指數小跌，顯示台灣經濟仍處擴張階段。

中華經濟研究院今天召開2018年2月台灣採購經理人指數發布記者會，2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.4%，較1月下跌8.6個百分點；非製造業經理人指數（NMI）為50.7%，下跌5.2個百分點。

吳中書表示，2月適逢農曆春節以及二二八假期，受到工作天數較少的影響，2月PMI以及NMI連袂明顯下跌，但仍突破50%的榮枯分水嶺，維持擴張階段。

吳中書進一步指出，若排除年節效應，經季節調整後，2月PMI以及NMI則都是小幅下滑，顯示台灣目前經濟仍處於擴張階段。

中經院指出，新增訂單與生產數量指數的大幅下跌是影響2月PMI擴張速度趨緩的主因。五項組成指標中，新增訂單、生產數量呈現緊縮，人力僱用則持續呈現擴張，供應商交貨時間為上升，現有原物料存貨水準也持續擴張。

至於非製造業經理人指數方面，中經院表示，商業活動與新增訂單指數大跌是台灣2月NMI擴張速度趨緩的主因之一。四項組成指標中，商業活動、新增訂單呈現緊縮，人力僱用則持續擴張。

同時，吳中書也表示，美國總統川普最新批准對進口鋼鋁課徵高關稅，雖然會對PMI部分產業有所影響，但鋼鋁產業占台灣整體製造業產業的比重不高，整體PMI趨勢仍將以國際景氣動向為主。（編輯：林興盟）1070309

台股持續反彈 多頭力捧蘋果供應中輟生夜市打工救父 警苦勸...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan