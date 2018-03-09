特斯拉留不住高層人才？ 會計長與公司分道揚鑣

特斯拉提交給 SEC 的文件內容非常簡短，公司表示：「2018 年 3 月 7 日，Eric Branderiz 出於個人原因離開特斯拉，特斯拉對 Eric 為公司所貢獻的服務很感激。」特斯拉發言人拒絕進一步發表評論。

特斯拉周四 (8 日) 提交給證交委員會的文件指出，該公司的會計長 Eric Branderiz 基於個人因素離開公司，近期以來，離開特斯拉的管理階層包括電池模組設計資深經理 Ernest Villanueva、製造工程資深總監 Jason Mendez 與設備工程資深經理 Will McColl 。

Eric Branderiz 同時負責特斯拉的財務控制，特斯拉 8 日收盤價為每股 329.10 美元，在宣布他離職的消息後，股價盤後一度下跌達 1.9％。

特斯拉股價日線走勢圖

Branderiz 離職之後，接連發生了一系列高層管理人員離職事件，包括全球銷售和服務總裁 Jon McNeill、業務發展副總裁 Diarmuid O'Connell 和電池技術總監 Kurt Kelty，財務長 Jason Wheeler 亦在去年離職。

此外特斯拉的董事會在 1 月 21 日同意支付馬斯克高達 26 億美元的薪水獎勵，但必須等到股東在下個月投票通過才可執行。