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中央社

中輟生夜市打工救父 警苦勸允諾完成學業

中央社2018/03/09 11:30
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄9日電）國二中輟生小茹（化名）為籌措父親的醫療費和貼補家用，每晚到夜市飲料攤打工，高雄市員警多方打探尋獲，並一再開導先以學業為重，少女終於承諾繼續返校完成學習生涯。

高雄市警察局少年警察隊長沈建仁今天說，中輟學生不僅是教育問題，也容易衍生少年犯罪及被害問題，對中輟學生將加強執行協尋，並深入了解中輟原因，協尋中輟生，一個都不能少。

警方是於執行校園訪視勤務時，獲報一所國中關懷對象小茹開學後都未到校，與家長多次聯繫也沒結果，因此通報中輟協尋。

員警多次前往小茹住家查訪，發現小茹是單親家庭，與父親、阿嬤相依為命同住在鐵皮屋，因父親罹患肝硬化失去工作能力，家庭經濟陷入困境，小茹白天陪父親就醫，為籌措父親醫藥費及分擔家庭開銷，每晚到夜市飲料攤打工。

小茹向員警表示，從小父母離異，父親及阿嬤是她生命中最重要的親人，雖然打工賺的錢不多，但希望能為家裡盡些心力。

員警對於小茹小小年紀就有這樣的孝心，十分感動，但也告知她目前家裡尚可維持家計，不能因家庭困頓而提早放棄學業，鼓勵她應把學業學好，將來才有好的發展，也才能實質改善家裡狀況。

小茹聽完員警的分析與鼓勵安慰後，當場與阿嬤相擁而泣，承諾會繼續返校完成學習生涯；員警也連繫里長透過社會資源給予小茹家庭生活上的協助。

高雄市警察局少年警察隊除了加強執行中輟學生協尋，並整合跨局處資源協尋中輟生輔導返校就讀，期望孩子可以順利完成學業。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070309

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