CPTPP簽署 越媒：經濟發展的時機

報導指出，雖然CPTPP協定沒有包括美國市場在內，但仍是全球最近規模最大的自由貿易協定，預計將為所有參與國帶來許多利益。越南從中享有利益，不僅限於經濟，而且還覆蓋政治和對外經貿關係等層面。

越南「勞動者報」新聞網站今天報導，CPTPP是法律方面等標準較高的協定，相關規定相當多，除了絕大部分的商品都要調降關稅的規定以外，還包括環保、勞工政策、政府採購與國營企業等相關規定。

（中央社河內9日電）包括越南在內的11個亞太國家8日在智利簽署跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）。越南媒體分析，CPTPP若生效，將為越南政治、經貿等方面帶來影響，成為越南推動經濟發展的時機。

經濟方面，越南商品將可進入日本、澳洲、加拿大和墨西哥等大市場，吸引外資引入越南主張推動發展的領域，有利於越南加快體制改革及營造開放且透明的投資與經營環境。

CPTPP生效後，區域將形成一個新的供應鏈，其中越南是一環，經濟開放性升高，經濟成長率也可望升高。

政治對外方面，CPTPP將是覆蓋區域各國具有意義的組合，將給彼此帶來利益，而且促進亞太區域的合作趨勢，有利提升越南的國際地位。

報導說，雖然如此，CPTPP生效後，越南也會面臨若干挑戰，例如將為農業和養殖業產品帶來壓力，尤其是肉類產品和乳品，因為越南這些產品競爭力較低。1070309