通膨達標還遠 日本央行維持貨幣政策不變

毫無意外，日本央行周五維持貨幣政策不變，對經濟前景也保持樂觀，央行也確信，大規模的刺激計畫正在讓通膨朝目標前進。
據《彭博》報導，日本央行維持殖利率曲線控制及資產購買政策不變，符合彭博所有調查的經濟學家預測。
由於通膨離央行目標 2% 的水準仍遠，總裁黑田東彥本周在國會上，也已明確表明，「強力的貨幣寬鬆」還會持續一段時間。在本月稍晚將加入委員會的兩名新任副總裁，也同意持續這樣的政策。
和全球其他央行相比，日本轉向正常化利率的腳步明顯落後同業。歐洲央行周四開會，意外放棄了會在經濟惡化時增加購債的承諾。
日元走強，也是日本央行必須考慮的一點，因為這也會威脅通膨走升。日元今年以來已上漲 5%，上周匯率觸及 2016 年 11 月以來新高。
前日本央行成員 Sayuri Shirai 周四說：「日元當然增加了日本央行謹慎的原因，在新人來臨前，日本央行沒有理由改變，黑田會繼續目前的刺激政策。」
日本央行在聲明中表示，日本經濟正溫和擴張，無論是收入及支出，都處良性循環。
日本央行維持短期利率目標在負 0.1% 不變，並誓言將繼續引導 10 年期日本公債殖利率保持在零的水準附近。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>