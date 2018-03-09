通膨達標還遠 日本央行維持貨幣政策不變

毫無意外，日本央行周五維持貨幣政策不變，對經濟前景也保持樂觀，央行也確信，大規模的刺激計畫正在讓通膨朝目標前進。

據《彭博》報導，日本央行維持殖利率曲線控制及資產購買政策不變，符合彭博所有調查的經濟學家預測。

由於通膨離央行目標 2% 的水準仍遠，總裁黑田東彥本周在國會上，也已明確表明，「強力的貨幣寬鬆」還會持續一段時間。在本月稍晚將加入委員會的兩名新任副總裁，也同意持續這樣的政策。

和全球其他央行相比，日本轉向正常化利率的腳步明顯落後同業。歐洲央行周四開會，意外放棄了會在經濟惡化時增加購債的承諾。