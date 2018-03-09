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亞太11國今簽瘦身版TPP 挑戰「美國優先」

鉅亨網2018/03/09 11:39
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11 個亞太國家於當地時間周四 (8 日)(台灣時間 9 日) 在智利簽署瘦身版跨太平洋夥伴關係協定 (TPP)，即跨太平洋夥伴關係全面進展協定 (CPTPP) 以降關稅，挑戰川普的貿易保護主義。

川普繼去年退出 TPP 後，今 (9) 日還簽署命令，宣布將對進口鋼鐵課徵 25% 關稅，對進口鋁材課徵 10% 關稅。

TPP 原涵蓋全球 4 成的國內生產總值 (GDP) 和近 1/4 貿易額。但是，在川普為追求他的「美國優先」而決定退出後，TPP 便胎死腹中。

《星島日報》報導，在周四於智利首都聖地亞哥舉行簽署儀式前，CPTPP 支持者表示，這項翻修過的貿易協定仍是傳達開放訊息的重大成就。

CPTPP 成員國包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡、越南，佔全球 GDP 的 13.5%。這 11 國形成一個 5 億人口的市場，比歐盟單一市場還多。

智利外交部長穆尼奧斯 (Heraldo Munoz) 說：「雖然某些產品仍將課稅，也存在貿易戰威脅，但我們將釋出開放的訊息。

考慮到美國不再參與，各國談判代表們擱置了有利於美國科技和製藥企業的知識產權條款。

簽署後，並不代表 CPTPP 立即生效，還需要至少 6 國走完國內程序的 60 天後生效。目前，日本正負責參加國之間的協調工作，預計該協定最早於明 (2019) 年正式生效

英國《金融時報》報導，泰國、南韓、菲律賓、斯里蘭卡甚至英國都被視為這一貿易協定的潛在新成員。

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