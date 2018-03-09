防金融風險 傳北京要求肖建華出售6千億資產

（中央社記者張謙香港9日電）據報導，北京當局已要求明天控股集團負責人肖（蕭）建華出售價值人民幣1500億元（約合新台幣6750億元）的資產，以降低可能帶來的金融風險。

肖建華為中國大陸明天控股集團負責人，外傳他於去年初「被大陸執法人員從香港帶回大陸接受調查」。

英文南華早報今天報導，北京當局已要求肖建華出售旗下部分資產並還貸，以降低金融風險。

報導表示，肖建華去年初回到大陸後，已率先轉讓旗下千億元資產，如今北京方面又再作出售產指示。

報導引述消息指出，在北京當局的指示下，明天控股的主要企業集團和大量附屬企業正在出售資產。