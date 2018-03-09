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中央社

防金融風險 傳北京要求肖建華出售6千億資產

中央社2018/03/09 11:34
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者張謙香港9日電）據報導，北京當局已要求明天控股集團負責人肖（蕭）建華出售價值人民幣1500億元（約合新台幣6750億元）的資產，以降低可能帶來的金融風險。

肖建華為中國大陸明天控股集團負責人，外傳他於去年初「被大陸執法人員從香港帶回大陸接受調查」。

英文南華早報今天報導，北京當局已要求肖建華出售旗下部分資產並還貸，以降低金融風險。

報導表示，肖建華去年初回到大陸後，已率先轉讓旗下千億元資產，如今北京方面又再作出售產指示。

報導引述消息指出，在北京當局的指示下，明天控股的主要企業集團和大量附屬企業正在出售資產。

據報導，北京當局認為明天控股數以百計的企業不夠透明，正在累積風險，並可能危及中國大陸的金融安全。

報導表示，轉售資產後的收益將歸還國營銀行。

據報導，北京當局正致力防止金融業可能出現的系統風險，並鎖定部分過度借貸的巨型民營企業，而中國國家主席習近平也曾將降低金融風險列為首要工作。

網上資料顯示，明天控股成立於1999年，總部設在北京，在上海、山東、內蒙、遼寧、江蘇、廣東等地建立了分支機搆。

明天控股的業務涉及金融、房地產、通訊、能源和網際網路等領域。（編輯：周慧盈）1070309

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